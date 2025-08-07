Nikolas Kidmenas meita: cilvēki manā vecumā nezina, kas ir mana ģimene - un tas ir brīnišķīgi
Aktrises Nikolas Kidmenas un kantri dziedātāja Kīta Urbana 17 gadus vecā meita Sandeja Rouza Kidmena Ērbena arvien pārliecinošāk sper pirmos soļus savā patstāvīgajā karjerā izklaides industrijā. Intervijā žurnālam "Nylon", viņa atklājusi, kā ir būt slavenību bērnam un kādus nosacījumus viņai noteikuši vecāki, lai pasargātu meitu no priekšlaicīgas nonākšanas šovbiznesa virpulī.
Vaicāta, vai izjūt sabiedrības aizspriedumus vai iepriekš izveidotus priekšstatus par sevi vecāku slavas dēļ, Sandeja Rouza atzina, ka viņas vienaudži bieži vien pat nezina, kas viņa ir.
“Kad cilvēki manā vecumā mani satiek, viņi parasti nezina neko par manu dzīvi,” viņa sacīja. “Un tas ir savā ziņā brīnišķīgi, jo es varu atstāt pirmo iespaidu, balstoties uz to, kas es esmu, nevis uz to, kas ir mana ģimene.”
Tāpat jaunā modele atklāja, ka viņas vecāki ļāvuši pievērsties modei tikai ar stingriem nosacījumiem. “Ir divi svarīgi noteikumi,” viņa skaidro.
“Pirmais – es nedrīkstu nodarboties ar jebkādu darbu modē, kamēr man nav 16 gadu. Un otrais – skolai vienmēr jābūt pirmajā vietā. Sākumā man tas ļoti nepatika, bet tagad esmu pateicīga par šiem noteikumiem, jo tie palīdz saglabāt veselīgu domāšanu.”
Jūnijā Nikola Kidmena intervijā žurnālam “People” stāstīja par Hulu seriāla “Nine Perfect Strangers” otrās sezonas filmēšanu un dalījās, ka abas viņas jaunākās meitas, tostarp Sandeja Rouza, pavadīja viņu filmēšanas laikā Austrijā.
“Mana ģimene bija Austrijā, un viņiem tur ļoti patika,” sacīja aktrise. “Viņi slēpoja, un tas bija lieliski – kamēr es strādāju, viņiem bija ko darīt. Viņi pavadīja dienas slēpojot, bet es katru dienu braucu no nelielas slēpošanas mājiņas uz filmēšanas laukumu,” piebilda lepna mamma.
Vaicāta, vai meitas vēlas apmeklēt filmēšanas laukumu vai sekot viņas darbam, Kidmena godīgi atbildēja: “Nē, īsti ne.”
Bez Sandejas Rouzas Kidmena un Ērbens ir arī meitas Feitas Margarētas, 14, vecāki. Aktrise ir arī mamma meitai Bellai Kidmenai Krūzai un dēlam Konoram Krūzam, kuri dzimuši viņas iepriekšējā laulībā ar aktieri Tomu Krūzu.