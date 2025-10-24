Negaidīts pavērsiens Nikolas Kidmenas un Kīta Urbana šķiršanās lietā
Šā gada 30. septembrī aktrise Nikola Kidmena iesniedza šķiršanās prasību pēc 19 laulībā nodzīvotiem gadiem ar kantri mūziķi Kītu Urbanu. Tomēr nesen iegūtā informācija liecina, ka viņu attiecībās joprojām ir noslēpumaini elementi, kas varētu ietekmēt attiecību turpmāko attīstību.
Portāla “Radar Online” rīcībā esošā jaunākā informācija liecina – lai gan Nikola Kidmena bija šķiršanās iniciatore, pārim pietuvināti avoti izteikušies, ka austrāliešu kinozvaigzne varētu dot 19 gadus ilgušajai laulībai vēl vienu iespēju.
Saskaņā ar paziņu teikto, “Oskara” balvas laureāte nav noskaņota pret izlīgumu, taču tikai tad, ja Kīts Urbans vēl nav uzsācis attiecības ar citu sievieti.
Nikola Kidmena „Zelta globusu 2019” balvu vakarā
“Viņa būtu gatava atgriezties pie viņa vienā acumirklī,” avota teikto citē izdevums “Daily Mail”.
Jāatzīmē, ka Kidmenai un Urbanam ir divas kopīgas meitas – Sandeja Rouza un Feita Margareta. Pāris par šķiršanos paziņoja aizvadītajā mēnesī. Kopš tā laika Urbana vārds jau ticis romantiski saistīts ar vairākām sievietēm, tostarp savas pavadošās grupas ģitāristi Megiju Baugu, kā arī vārdā nenosauktu mūzikas menedžeri no Nešvilas, kas apgalvoja, ka “tas ir atklāts noslēpums”, ka dziedātājs atkal ir attiecībās.
Nikola Kidmena ar vīru, meitām un māsas ģimeni apmeklē “Life Achievement Award” ceremoniju
Tomēr, ja šīs baumas nav patiesas, iekšējie avoti uzskata, ka Nikola redz iespēju atgriezties pie sava kantri mūziķa vīra.
Pēc nesenā ceļojuma uz Eiropu aktrise ir atgriezusies Nešvilā, un tiek ziņots, ka “cenšas saglabāt pozitīvu attieksmi”. “Viņa nav cilvēks, kas ilgi kavējas pie nožēlas – viņa uzskata, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek,” avots piebildis noslēgumā.