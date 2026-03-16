“Šodien un katru dienu atceros savu mammu” - princis Viljams godina princesi Diānu ar līdz šim neredzētu bērnības foto
Mātes dienā Velsas princis Viljams aizkustināja daudzus, daloties ar līdz šim neredzētu bērnības fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar savu māti, princesi Diānu.
Velsas princis Viljams, 15. martā, Mātes dienā, savā “Instagram” kontā dalījās ar bērnībā uzņemtu fotogrāfiju. Attēlā, kas uzņemts ziedu laukā 1984. gadā, redzams toreiz divus gadus vecais princis Viljams, kuru tur rokās princese Diāna. Šī gada 1. jūlijā viņai būtu apritējuši 65 gadi. “Šodien un katru dienu atceros savu mammu. Domāju par visiem tiem, kuri šodien atceras kādu sev mīļu cilvēku. Priecīgu Mātes dienu,” viņš parakstīja fotogrāfiju no savas privātās kolekcijas.
Princim Viljamam bija 15 gadi, kad viņa māte nomira 1997. gadā.
Kamēr ģimenes visā Lielbritānijā godināja mātes un citas svarīgas sievietes ģimenē, arī karalis Čārlzs un karaliene Kamilla “Instagram” dalījās ar veltījumu. “Novēlam visām mammām un tiem, kuriem šodien pietrūkst savas mammas, mierpilnu Mātes svētdienu,” viņi rakstīja pie fotogrāfijām ar karalieni Elizabeti II un attēla, kurā redzama karaliene Kamilla kopā ar savu aizsaulē aizgājušo māti Rozalindu Šandu.
Princese Keita, kurai kopā ar princi Viljamu ir princis Džordžs (12), princese Šarlote (10) un princis Luijs (7), viņu kopīgajā “Instagram” kontā publisku Mātes dienas ierakstu nepublicēja.
Pat pakāpeniski atgriežoties pie publiskajiem pienākumiem atveseļošanās laikā, Keitas uzmanība ģimenes dzīvei ir palikusi nemainīga. Visa šī laika garumā karaliskajai ģimenei tuvu stāvoši avoti norādījuši, ka normālas ikdienas sajūtas uzturēšana bērniem joprojām ir viena no galvenajām prioritātēm gan Keitai, gan Viljamam.
Neraugoties uz arvien lielāko lomu karaliskajā ģimenē, pāris ir pazīstams kā ļoti iesaistīti vecāki — viņi paši bieži ved un sagaida bērnus skolā, kā arī regulāri redzami savu bērnu sporta sacensībās un skolas pasākumos.
Raugoties nākotnē, Keita un Viljams šonedēļ atgriezīsies uz lielās karaliskās skatuves, palīdzot karalim Čārlzam uzņemt Nigērijas prezidentu valsts vizītē, kas sāksies 18. martā.
Princese Diāna ar dēliem princi Viljamu un princi Hariju.