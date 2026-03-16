Šodien 09:10
TSI universitāte aicina pieteikties budžeta vietām!
Transporta un sakaru institūts (TSI) aicina pieteikties 12. klašu un 4. kursu koledžu absolventus budžeta vietām jau šodien, negaidot centralizēto eksāmenu rezultātus!
TSI piedāvā studiju programmu tādās jomās kā datorzinātnes, mākslīgais intelekts, robotika, avioinženierija, datorinženierija un elektronika, kā arī transports un loģistika, vai uzņēmējdarbība.
Uzsākot studijas TSI:
- tev būs iespēja realizēt savu ideju vai izveidot savu start-up jau studiju laikā ar biznesa inkubatora iDEAHUB palīdzību, kā arī iesaistīties starptautiskos projektos un tīklot ar topošiem darba devējiem
- gūt praktisku pieredzi Baltijas mērogā unikālās laboratorijās robotikas, IT, elektronikas un aviācijas jomās
- apgūst modernus digitālos rīkus, ko plaši izmanto IT, biznesa un loģistikas vidē
- studēt dubultā diploma programmā mākslīgā intelekta jomā, kas ir unikāls piedavājums Eiropā reģionā un izstrādāts un realizēts sadarbībā ar vienu no labākajām Lielbritānijas universitātēm UWE Bristol
- aktīvi darboties draudzīgā studentu pašpārvaldē
- uzsākt veiksmīgu karjeru aktuālākajās jomās, jo 99% TSI absolventu nodarbināti vairāk kā 50 valstīs un viņu kvalifikācijas paliek pieprasītas darba tirgū
Lai pieteiktos uz kādu no budžeta vietām, nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu TSI mājaslapā un sekot norādēm e-pasta adresē.
! Svarīgākie datumi
- 30. marts – Pieteikšanās termiņš
- 11. aprīlis – Matemātikas tests klātienē TSI
- līdz 7. maijam – dalība e-intervijā
- 15. maijs – Budžeta vietu konkursa rezultāti