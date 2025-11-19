Toms Krūzs skarbi izsakās par Nikolas Kidmenas šķiršanos - fani ir šokā
Aktieris Toms Krūzs ir pārtraucis klusēšanu saistībā ar savas bijušās sievas Nikolas Kidmenas šokējošo šķiršanos no mūziķa Kīta Urbana.
63 gadus vecais kinoaktieris, kurš bija precējies ar Nikolu 11 gadus (no 1990. līdz 2001. gadam), esot komentējis, ka Nikolas šķiršanās no Kīta ir “karma” par to, kā viņa izturējās pret viņu pēc viņu pašu šķiršanās. Tiek ziņots, ka Holivudas asu sižetu filmu zvaigzne cieši seko Nikolas šķiršanās jaunumiem.
“Kad Toms un Nikola izšķīrās, visa vaina tika uzkrauta viņam, bet viņa saņēma visu līdzjūtību. Toms tika attēlots kā sliktais… un tas viņu vajāja gadiem,” medijam “International Business Times” pastāstīja kāds avots.
“Toms bija dziļi aizskarts par to, kā Nikola rīkojās pēc viņu šķiršanās. Viņa uzstājās televīzijā, izteica mājienus par viņa augumu un pozicionēja sevi kā upuri, kamēr viņš klusēja un pacieta kritiku.”
Nikola Kidmena un Toms Krūzs
Avots piebilda, ka aktieris jūtas “attaisnots”, redzot, ka Nikola tagad izšķīrusies arī no sava otrā vīra: “Viņu kaitināja, ka Urbans tika attēlots kā gandrīz svētais, kurš uz baltā zirga “izglābis” Nikolu no viņu laulības ellīgajām atmiņām,” sacīja avots.
“Toms cieši seko šķiršanās jaunumiem, un daļa viņa jūt līdzi Nikolai, jo zina, cik ļoti tas viņai sāp. Tajā pašā laikā viņš sev atļauj nelielu uzslavu uz pleca un saviem tuvākajiem saka, ka tā ir karma darbībā. Galvenais — viņš uzskatīja, ka viņi bija pārspīlēti idealizēts pāris, kuram jau no sākta gala nebija daudz kopīga. Tagad viņš jūtas ka viņam bija taisnība.”
Toms un Nikola bija viens no 90. gadu slavenākajiem pāriem līdz pat viņu negaidītajai šķiršanai 2001. gadā. Tiek ziņots, ka Nikola aizgājusi pēc tam, kad atteikusies pievērst adoptētos bērnus, Konoru un Izabellu, scientoloģijā — reliģijā, kas Toma dzīvē kļuvusi ļoti nozīmīga. 2006. gadā Toms apprecējās ar aktrisi Keitiju Holmsu un pārim ir meita Suri (19), taču viņi izšķīrās 2012. gadā. Pašlaik Toms neuztur kontaktus ne ar Holmsu, ne ar Suri.
Nikola Kidmena un Kīts Urbans kantri mūzikas balvu vakarā
