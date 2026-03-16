"Kā mums tagad bez tevis? Nu kāpēc?" Māte dalās ar skumju ziņu par Liepājā pazudušo meiteni
Diemžēl pazudusī meitene atrasta mirusi.
Liepājā pazudusī 17 gadus vecā Evelīna Pocjus diemžēl ir atrasta mirusi, liecina jaunietes mātes publiskotā informācija sociālajos tīklos.

Kā ziņots, Valsts policija iepriekš  izsludināja jaunieti meklēšanā. Viņa pēdējo reizi tika  redzēta 13. martā  Liepājas centrā.

Lai gan jaunietes meklēšanā aktīvi iesaistījās gan likumsargi, gan  sabiedrība, meklējumi diemžēl ir noslēgušies traģiski. Meitenes māte sociālajā tīklā "Facebook" publicējusi sēru vēsti, apstiprinot meitas došanos mūžībā un veltot viņai smeldzīgus atvadu vārdus: "Lido, manu taurenīt, lido... Kā mums tagad bez tevis? Sirsniņa mana... Nu kāpēc?""

Pagaidām Valsts policija oficiālu paziņojumu par meitenes atrašanas faktu un precīziem nāves apstākļiem vēl nav sniegusi.

