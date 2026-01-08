"Priekšā ir tukšums" - Alvis Hermanis dalās ar skumjām pārdomām par notiekošo Latvijā
Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis soctīklā "X" dalījies ar skumjām pārdomām par Latvijas likteni. Viņaprāt, latviešus sagaida tikai tukšums.
"Rīgas Dzemdību namā tagad dzimst labi ja 10 (!!!) bērni dienā. No tiem latvieši - tikai daļa. Pārējie - krievi, ukraiņi, arī pakistāņi katru otro dienu. Tēlaini izsakoties - tas ir finišs," raksta Hermanis.
Pēc viņa domām, valsts pārvalde dara visu iespējamo, lai ekonomiski valsts turpinātu stagnēt un līdz ar to degradēties un atpalikt no citiem.
"Arī esošās partijas nav ieinteresētas jebko mainīt. Rinkēvičs nedos samelot. Jo labi demonstrē un rāda piemēru, ka pareizā taktika jebkurā situācijā - ir neko nedarīt," pauž Hermanis.
"Šoreiz arī kultūras un mākslas cilvēki nebūs tautas pusē. Viņi ir vai nu nopirkti, vai gļēvi - te nebūs kā toreiz Atmodā, kad viņi zvanīja zvanus un rībināja bungas. Latviešiem tur priekšā ir - Tukšums. Jeb Nekas."
Hermanis brīdina, ka šoruden varētu būt pēdējā iespēja kaut ko saglābt.
"Manai paša dzīvei nekas nekait. Esmu profesijā realizējies vīrietis, pārticis, septiņu bērnu tēvs, laimīgs privātajā dzīvē un visur citur.
Bet es redzu un jūtu, ka ar mūsu zemi un tautu galīgi nebūs labi. Es priecātos, ja maldos. Bet diemžēl visu dzīvi intuīcija mani nekad nav pievīlusi," secināja viņš.
Rīgas Dzemdību namā tagad dzimst labi ja 10 (!!!) bērni dienā. No tiem latvieši - tikai daļa. Pārējie - krievi, ukraiņi, arī pakistāņi katru otro dienu. Tēlaini izsakoties - tas ir finišs.— Alvis Hermanis (@AlvisHermanis1) January 7, 2026
Valsts pārvalde dara visu iespējamo, lai ekonomiski valsts turpinātu stagnēt un līdz ar to…