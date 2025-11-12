Ābeļziedi upē - Alvis Hermanis veido izrādi par "Latviešu Atlantīdu"
Jaunā Rīgas teātra Jaunajā zālē režisors Alvis Hermanis veido leģendārās filmas "Ābols upē" turpinājumu teātra valodā. Filmas varonis Janka atgriežas stāstā par Zaķusalu un Ivars Kalniņš atgriežas uz JRT skatuves.
Režisors Alvis Hermanis stāsta par izrādes ieceri: “Stāsts par “latviešu Atlantīdu” mums ir metafora daudzos līmeņos. Gan par cilvēka dzīves amplitūdu - jo mūsu Janka pēc 50 gadiem atgriežas jaunības “noziegumu” vietā -, gan par mazo Latvijas modeli, kur kādreiz kūsāja neticami pilna dzīve. Bet tā tika upurēta, lai tās vietā uzslietu divus torņus, kas tagad simbolizē oficiālo versiju par to, kas notiek vidējā latvieša smadzenēs. Varbūt tieši šeit ir īstā maģiskā vieta, kur sākt būvēt ideālo nākotnes Latviju - to, kurā dzīvos drosmīgi cilvēki, kuru fantāzija un labie nodomi spēs pārsteigt pat viņus pašus?”
Spēlfilmā “Ābols upē”, kas uz ekrāniem iznāca 1974. gadā, režisors Aivars Freimanis un operators Dāvis Sīmanis savienoja dokumentālās un aktierfilmas veidošanas paņēmienus. Filma stāsta par Zaķusalu – „veco laiku" dzīves modeļa saliņu strauji augošās urbānās Rīgas vidū. Tomēr apkārt bangojošā industrializācija nenovēršami ielauzās arī šeit. Kad Zaķusalā tiek nolemts būvēt televīzijas kompleksu, visi salas iemītnieki tiek pārvietoti uz Rīgas dzīvokļiem un Zaķusalas dzīve tika nošķūrēta ar buldozeriem.
Izrāde “Ābeļziedi upē” ir veidota, klausoties Zaķusalas kādreizējo iedzīvotāju atmiņās, skatoties senajās fotogrāfijās, atsaucot atmiņā leģendas un teikas. Un turpina Aivara Freimaņa filmas “Ābols upē” poētiski lakonisko stāstījuma veidu, tikai jau citā laikā – šodien. Jankas lomas atveidotājam aktierim Ivaram Kalniņam Zaķusalā satiekot Meitenes lomas atveidotāju aktrisi Agati Kristu.
Izrādes autori - Margarita Zieda un Alvis Hermanis. Režija un scenogrāfija – Alvis Hermanis. Gaismu mākslinieks – Lauris Johansons, fotogrāfs – Jānis Deinats, video dizains - Mārtiņš Grauds.
Pirmizrāde Jaunā Rīgas teātra Jaunajā zālē 25. novembrī.
Biļetes uz izrādēm novembrī, decembrī ir izpārdotas. Biļetes uz izrādēm 2026. gada janvārī būs pieejamas no 13. novembra.