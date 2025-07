"Mēs tevi arī Norvēģijā atradīsim" - Dubaijā sakropļotās modeles māte pēc atklātās intervijas saņēmusi draudus

Video Anna dalījās atmiņās arī par Marijas pirmajām dienām slimnīcā: meitene nespēja runāt, kustēties, mācījās no jauna ēst, sēdēt, pacelt rokas. Viņas stāvoklis bija kritisks, bet Dubaijas policijas attieksme - naidīga. Annai nācās lūgt medicīnas personālu nelaist nevienu iekšā palātā, jo baidījās no spiediena no likumsargu puses. "Es nevienam to nenovēlētu. Pat tiem necilvēkiem, kas to izdarījuši ar manu bērnu, pat viņu vecākiem to nenovēlētuu, lai vismaz uz brīdi viņi sajustu un saprastu. Bet tur nav līdzjūtības, tur vienkārši nauda aprija visu: dvēseli un cilvēcību," viņa rezumēja.