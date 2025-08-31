"Mēs piedāvājām labu variantu" - pavērsiens Dubaijā sakropļotās modeles lietā
Pieaugušo satura tiešsaistes platformas modele Marija Kovaļčuka pakāpeniski atveseļojas pēc tam, kad kļuva par nežēlīgas piekaušanas upuri Dubaijā. Par notikušo viņa vaino vairākus turīgu Krievijas pilsoņu bērnus, kuri dzīvo Apvienotajos Arābu Emirātos.
2025. gada martā "OnlyFans" modele, 20 gadus vecā Marija Kovaļčuka, tika atrasta ceļa malā Dubaijā. Meitene bija smagi sakropļota un tikai brīnumainā kārtā izdzīvoja. Pēc izrakstīšanās no slimnīcas viņa pastāstīja, ka bija pavadījusi nakti viesnīcas numurā ar jauniem paziņām - Aleksandru Mercaļovu, Milenu Dolganovu, Artjomu Papazovu, Maksimu Krašeninnikovu un Aleksandru Laptinski. Tieši šo kompāniju Marija apsūdzēja piekaušanā.
Intervijā Ksenijai Sobčakai blondīne stāstīja, ka jaunieši viņu esot piedzirdījuši, neļāvuši pamest numuru, bet, kad viņa mēģinājusi aizbēgt, dzinušies viņai pakaļ. Par tālāko notikumu gaitu modele apgalvo neko neatceramies. No rīta viņu atrada ceļa malā ar daudziem lūzumiem. Vēlāk izmeklēšanā tika noskaidrots, ka Marija bija nokritusi no liela augstuma.
Ballītes dalībnieki noliedz Marijas Kovaļčukas izteikumus un apņēmušies pierādīt savu nevainīgumu. Milena Dolganova, viena no liktenīgās ballītes dalībniecēm, izdevumam "StarHit" pastāstīja par lietas virzību.
Sākotnēji jaunieši vēlējušies jautājumu atrisināt mierīgā ceļā un nenonākt līdz tiesai. Milena mēģināja sazināties ar Mariju Kovaļčuku, lai brīdinātu par nodomu vērsties tiesā, taču Marija ziņojumus nelasīja. Tad Milena vērsās pie viņas mātes - Annas.
"Es nācu klajā ar priekšlikumu nepieteikt tiesas prasību. Norādīju, ka likums ir mūsu pusē - tieši viņi pārkāpj likumu ar saviem izteikumiem un par to nesīs atbildību. Mēs piedāvājām viņām labu variantu - septiņu dienu laikā publiski atsaukt teikto, t.i., atzīt, ka viņu vārdos bija kļūda. Taču, acīmredzot, uz mierīgu sarunu viņi nav gatavi. Mūsu piedāvājumu viņas uztvēra kā draudus. Marijas māte sāka draudēt man pretī. Labi, tad rīkosimies tiesas ceļā," stāsta Dolganova.
Anna Kovaļčuka sniedza diezgan asu atbildi: "Pārstāj draudēt un rakstīt manai meitai, viņa šobrīd ārstējas. Ar jums jau nodarbojas Norvēģija," rakstīja sieviete.
Saprotot, ka no Kovaļčuku puses nebūs ne atbildes, ne publiskas atvainošanās, Milena un pārējie Dubaijas ballītes dalībnieki iesniedza tiesas prasību trīs valstīs - Apvienotajos Arābu Emirātos (kur notika incidents), Norvēģijā (kur Marija un Anna sniedza interviju) un Ukrainā (kur māte un meita uzstājās televīzijā).
Prasība iesniegta par publisku apmelošanu, kas vērsta pret piecām personām - Milenu Dolganovu, Aleksandru Mercaļovu, Artjomu Papazovu, Aleksandru Laptinski un Maksimu Krašeninnikovu. Papildus apmelojuma atzīšanai tiesa var uzlikt Marijai un Annai pienākumu izmaksāt morālo kompensāciju.
Kompensācijas apmērs var svārstīties no: 8,5 tūkstošiem līdz 21 tūkstotim eiro - katrai no cietušajām personām.
Marija Kovaļčuka un viņas māte tiek apsūdzētas arī tiesībsargājošo iestāžu apvainojumos un to apmelošanā, tostarp apgalvojumos par iespējamu nekompetenci. Pirmkārt, runa ir par izteikumiem, ka policija it kā veicina korupciju.
Apvienotajos Arābu Emirātos šāda veida apsūdzības var novest pie kriminālvajāšanas, kas paredz sodu līdz 233 tūkstošiem eiro, deportāciju un iebraukšanas aizliegumu valstī, bet smagākos gadījumos - ieslodzījumu.
Ukrainā un Norvēģijā publiski izteiktas nepamatotas apsūdzības korupcijā, īpaši bez pierādījumiem un vērstas pret valsts iestādēm, var tikt kvalificētas kā apzināti nepatiesa ziņošana vai apmelošana, kas arī var novest pie kriminālatbildības.
Juristu prognozes liecina, ka tiesvedība var ieilgt vismaz pusgadu. Milena ir pārliecināta, ka Marijai un Annai nav nekādu izredžu uzvarēt tiesā. "Mēs vēlamies panākt patiesību. Mūsu nevainība ir juridiski pierādīta - visi dokumenti lietā ir. Uzvarēt tiesā vispār nebūs problēmu," apgalvo viņa.
Artjoms Papazovs ierakstījis video uzrunu, lai vēlreiz skaidri izskaidrotu šīs skandalozās lietas detaļas. Puisis paziņoja, ka policija ir parādījusi iestādēm video, kurā redzams Marijas Kovaļčukas lēciens no lielas augstuma. Artjoms arī pastāstīja, ka modeļa ārstēšanu apmaksāja Dubaijas policija, lai nesabojātu valsts tēlu. Taču māte un meita šo samaksu atdeva ar apsūdzībām.
"Visa šīs lietas apspriešana ir tikai sensācija un baumas. Marija Kovaļčuka un viņas advokāti izvēlējušies ļoti vienkāršu stratēģiju - vainīgi ir visi apkārt. Es saprotu, ka viņiem vieglāk ticēt meitas un mātes meliem nekā Dubaijas policijai un prokuratūrai. Ar to es neko nevaru iesākt. Taču Marija ir ieguvusi popularitāti, kas viņas izpeļņai ir ļoti svarīgi," ironiski komentē Artjoms.
Tikmēr Marijas māte nav gatava padoties. Viņa paziņojusi, ka viņai ir pietiekami daudz pierādījumu. Norvēģijā sāktais izmeklēšanas process joprojām turpinās, tāpēc viņa pagaidām nevar sniegt dokumentus.