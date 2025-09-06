Dubaijā sakropļotā modele Marija pēc notikušā nonākusi pie negaidītas atziņas
"OnlyFans" modele Marija Kovaļčuka turpina atveseļoties pēc smagu ievainojumu gūšanas Dubaijā. Meitene pieliek visas pūles, strādājot ar sevi arī psiholoģiskā ziņā.
Pēc savainojumiem Marijas sejā palika liela rēta, taču jaunākajos attēlos tā gandrīz vairs nav pamanāma. Tomēr blondīni tas nemulsina - viņa ir pieņēmusi savu jauno izskatu un neplāno par to kompleksot.
"Sākumā jutos kā salauzta lelle. Nespēju iedomāties savu turpmāko dzīvi - kā es dzīvošu ar šiem ievainojumiem, ar šo rētu, izkropļota... Domāju, kā es satikšu mīlestību... Bija arī citi jautājumi, kas mani nomāca. Bet ar laiku mana pasaules uztvere mainījās, es sāku saprast, ka svarīgāks ir iekšējais stāvoklis."
"Svarīgākais ir tas, ko tu jūti. Man bija milzīgas problēmas, bet ar tuvinieku un draugu atbalstu man izdevās tikt tam visam pāri. Es sajutu mīlestības dziedinošo spēku," atklāti atzina 20 gadus vecā Marija savā personīgajā blogā.
Dīvaino Marijas Kovaļčukas stāstu joprojām plaši apspriež interneta vidē. Meitene savās nelaimēs vaino piecus jauniešus no turīgām krievu ģimenēm - Aleksandru Mercaļovu, Milenu Dolganovu, Artēmu Papazovu, Aleksandru Laptinski un Maksimu Krašeninnikovu. Jaunieši, savukārt, savu vainu neatzīst. Mercaļova pat apgalvo, ka Kovaļčukai no viņiem vajadzīga tikai nauda.
"Informācija ir nepatiesa. Viss, ko viņa runā, ir pilnīgs absurds. Es neesmu iesaistīta. Jūs vispār zināt, kas pienākas par apmelošanu?! Bet, acīmredzot, viņa nebaidās. Es pat nezināju, ar ko šī meitene Dubaijā nodarbojas. Ja būtu zinājusi - nebūtu iepazinusies. Teikšu vienu: mums ir visi pierādījumi un fakti, ka neviens viņai pat ar pirkstu nav pieskāries. Viņas reputācija ir sagrauta, tāpēc māte tagad visiem spēkiem mēģina padarīt meitu par "nevainīgo eņģelīti". Tajā pašā laikā noliekot citus dubļos. Viņa gribēja uzmanību un naudu no mana tēva, zinot, ka viņš ir bagāts," sacīja Saša Mercaļova nesenā intervijā izdevumam "Argumenti un Fakti".
Marija savu notikumu versiju izklāstīja intervijā Ksenijai Sobčakai. Pēc atklātās sarunas viņa arī mājienu veidā norādīja, ka viņas pāridarītāji incidenta dienā, iespējams, atradušies reibumā.
"Es nolēmu atzīties - notikuma dienā manā asinīs netika konstatēts ne alkohols, ne narkotikas. Man ir dokumenti, kas to apliecina. Arī puiši apgalvo, ka viņiem tajā dienā tika veikti alkohola un narkotiku testi, bet es esmu vairāk nekā pārliecināta, ka viņi nespēs uzrādīt nekādus oficiālus dokumentus. Par to pat runas nebija," stāstīja Kovaļčuka.
Meitas pusē nostājusies arī Anna Kovaļčuka. Sieviete bija ārprātā no šausmām, kad uzzināja par Marijas smagajiem ievainojumiem. Tajā pašā laikā viņa pateicās Dievam par to, ka meita palikusi dzīva.
"Es pat neatceros to dienu, to mirkli, kad viņu ieraudzīju. Neatceros, pa kādiem koridoriem gāju, neatceros viņas sejas izteiksmi, neatceros pilnīgi neko. Es tikai vēlāk pieķēru sevi pie šīs domas. Es ieraudzīju nevis savu Mašu - viņa vienkārši gulēja, knapi kustināja lūpas, centās ar mani runāt. Viņa necēla ne roku, ne pirkstu - neko. Viņa mācījās no jauna runāt, sēdēt, strādāt ar rokām, ēst. Psiholoģiski tas bija ļoti smagi. Es domāju, ka mēs to vienkārši neizturēsim. To ar vārdiem nevar aprakstīt," atcerējās Anna šos smagos brīžus. Šobrīd māte ar meitu, kuras abas ir no Ukrainas, uzturas Norvēģijā.