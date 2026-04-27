Elektrības cena Latvijā sarukusi 2,4 reizes, Baltijā sasniedzot gada zemāko līmeni
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā samazinājās 2,4 reizes un bija 35,81 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo".
Tāpat Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā samazinājās 2,4 reizes un bija 35,83 eiro par MWh, bet Igaunijā tā samazinājās 2,7 reizes un bija 31,52 eiro par MWh.
"Latvenergo" norāda, ka elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas Ziemeļvalstu reģionā un Baltijā aizvadītajā nedēļā strauji samazinājās, Baltijas valstīs šogad sasniedzot zemāko vidējo nedēļas cenu līmeni.
Cenu kritumu galvenokārt noteica būtisks vēja elektrostaciju izstrādes pieaugums, kā arī neliels elektroenerģijas patēriņa samazinājums. Tādējādi kopā ar augstu saules elektrostaciju izstrādi Baltijas valstīs pašu ģenerācijas un patēriņa attiecība aizvadītajā nedēļā sasniedza 105%, kas ir augstākais līmenis pēdējo divu gadu laikā kopš 2024. gada maija.
"Nord Pool" sistēmas cena palielinājās līdz 39,75 eiro par MWh, kas ir 2,5 reizes mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Vidējās elektroenerģijas cenas aizvadītajā nedēļā būtiski samazinājās arī citās Eiropas valstīs. Vācijā cena samazinājās līdz 59,77 eiro par MWh, kas ir par 45% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā, savukārt Polijā tā samazinājās par 39%, sasniedzot 64,77 eiro par MWh.
"Nord Pool" reģionā aizvadītajā nedēļā vēja elektrostaciju izstrāde palielinājās par 90%, kamēr saules elektrostaciju izstrāde palielinājās par 37%. Tikmēr Baltijā vēja izstrāde palielinājās par 74%, savukārt saules izstrāde samazinājās par 3%.
Tikmēr Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība aizvadītajā nedēļā samazinājās par 2%, sasniedzot 66% līmeni.
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 7567 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apjomi - 7995 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 1% un bija 467 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms saglabājās nemainīgs un bija 133 GWh. Igaunijā patēriņš palielinājās par 7% - līdz 149 GWh, bet Lietuvā tika patērētas 185 GWh elektroenerģijas, kas ir samazinājums par 8% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs pieauga par 9%, un kopā tika saražota 490 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 15% zemāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu jeb 138 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde samazinājās par 15%, un tika saražotas 88 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana pieauga par 43% - līdz 264 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 104%, Igaunijā - 59%, bet Lietuvā - 142%. Baltijas valstīs tika saražoti 105% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.