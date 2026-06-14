KNAB vērtē pirmos iespējamos priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumus
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) saņēmis pirmos signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, tomēr līdz šim neviena oficiāla pārbaude vēl nav sākta.
Latvijā 6. jūnijā sākās oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai. Šajā periodā aģitācijas veicējiem, plašsaziņas līdzekļiem un citām iesaistītajām pusēm jāievēro priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanas noteiktā kārtība, kā arī ierobežojumi un aizliegumi, kas noteikti Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā.
KNAB atgādina, ka līdz ar priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākumu politiskajām organizācijām, deputātu kandidātiem un ikvienam citam aģitācijas veicējam jāinformē sabiedrība, ja priekšvēlēšanu aģitācijā tiek izmantots mākslīgais intelekts.
Tas nozīmē, ka internetā publicētiem video reklāmas klipiem un visiem citiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuru vizuālā noformējuma sagatavošanā izmantoti mākslīgā intelekta rīki, ir jāsatur skaidra un nepārprotama norāde, ka attiecīgais materiāls veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību.
Šis nosacījums neatkarīgi no aģitācijas vides attiecas uz visiem apmaksātiem aģitāciju saturošiem materiāliem. Tas nav attiecināms uz tekstu rediģēšanu un veidošanu. Ja apmaksātā aģitācijas materiālā, kas veidots ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību, nebūs iekļauta attiecīgā norāde, KNAB varēs aizliegt šāda materiāla turpmāku izvietošanu un izplatīšanu.
Saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu KNAB pirms šāda lēmuma pieņemšanas saņems lietpratēja atzinumu par mākslīgā intelekta izmantošanu. Šāda atzinuma izsniegšana ir Mākslīgā intelekta centra kompetencē.
KNAB norāda, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodam raksturīgākās mākslīgā intelekta izmantošanas manipulācijas varētu būt saistītas ar deputātu kandidātu balss sintezēšanu vai portreta iekļaušanu attēlos vai videomateriālos, imitējot patiesībai neatbilstošas sarunas vai situācijas.
Līdz ar to KNAB aicina potenciālos vēlētājus kritiski izvērtēt publiskajā telpā pieejamo informāciju un pārliecināties par informācijas patiesumu.
KNAB izceļ, ka līdz vēlēšanām ir aizliegts izmantot automatizētu sistēmu veidotus viltotus vai anonīmus sociālo tīklu kontus priekš jebkādām priekšvēlēšanu aģitācijas aktivitātēm sociālajos tīklos vai citviet internetā.
To identificēšanā KNAB sadarbosies ar citām atbildīgajām institūcijām, tostarp Valsts policiju. Gadījumā, ja KNAB konstatēs šī aizlieguma pārkāpumu, aizskartā persona vai KNAB varēs vērsties pie attiecīgās sociālo mediju platformas uzturētāja ar prasību apturēt konkrētās priekšvēlēšanu aģitācijas aktivitātes.
Ja tas nesadarbosies, KNAB informēs Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kas šajos jautājumos ir pilnvarots vērsties Eiropas Komisijā. Eiropas Komisijai ir likumīgas tiesības piemērot sodu sociālo mediju platformai, kas neievēro Eiropas Savienības valstu tiesību aktu prasības.
Papildus KNAB atgādina, ka aģitācijas veicējiem un citām iesaistītajām pusēm šajā periodā noteikti vairāki citi ierobežojumi un aizliegumi, tostarp aizliegums īstenot slēpto aģitāciju, kuras atpazīstamākais izpausmes veids ir nenorādīts aģitācijas materiāla apmaksātājs, un aizliegums aģitācijas īstenošanai izmantot valsts un pašvaldību institūciju administratīvos resursus.
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasību neievērošanas gadījumā ir paredzēta administratīvā atbildība - brīdinājums vai naudas sods fiziskajai personai līdz 500 eiro. Savukārt juridiskajai personai, tai skaitā politiskajai organizācijai, var tikt piemērots naudas sods līdz 7100 eiro.
Ja iedzīvotājiem rodas aizdomas vai to rīcībā nonāk pamatota informācija vai pierādījumi, kas varētu liecināt par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, KNAB aicina nekavējoties ziņot iestādei. To iespējams darīt vairākos veidos, tostarp, anonīmā veidā tiešsaistes ziņošanas platformā vai tās mobilajā lietotnē "Ziņo KNAB!", zvanot uz KNAB uzticības tālruni 80002070 vai rakstot uz e-pasta adresi "pasts@knab.gov.lv".
Politiskajām organizācijām un ar tām nesaistītām personām arī jāņem vērā, ka apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju viņi var izvietot tikai pie tiem reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kas līdz maijam KNAB un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) iesniedza priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus.
Tāpat apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, publiskās vietās, preses izdevumos, kā arī internetā var veikt tikai Latvijas valsts oficiālajā valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā.
Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no aģitācijas kanāla veic KNAB, NEPLP un Valsts valodas centrs. KNAB uzrauga priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un aizliegumus attiecībā uz priekšvēlēšanu izdevumu limitiem, administratīvo resursu izmantošanu un slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju internetā, publiskās vietās, kā arī preses izdevumos un to elektroniskajās versijās.
Tāpat kopš 2024. gada oktobra beigām KNAB ir atbildīgs par mākslīgā intelekta izmantošanas priekšvēlēšanu aģitācijā uzraudzību, kā arī par automatizētu sistēmu izmantošanas aizlieguma kontroli. Savukārt NEPLP uzrauga priekšvēlēšanu aģitāciju televīzijā un radio, bet Valsts valodas centrs - valsts valodas lietojumu priekšvēlēšanu periodā.