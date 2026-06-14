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Šodien 06:59
Īstais brīdis atbalstīt savējos: 10 fantastiski galamērķi Latgalē, ko iekļaut brīvdienu plānos
Pēdējā laika satraucošās ziņas par dronu incidentiem austrumu pierobežā nenoliedzami ir sējušas bažas un neziņu sabiedrībā. Rodas loģisks jautājums – vai uz Latgali šobrīd ir droši braukt? Un, kamēr vieni tiešām krīt panikā, pārskata savus atvaļinājumu plānus un atceļ rezervētos viesu namus, arvien skaļāk un pārliecinošāk izskan gluži pretējs aicinājums: ir īstais laiks braukt un atbalstīt savējos!
Latgale ir droša, viesmīlīga un bezgala skaista. Vēl jo vairāk – tieši tagad vietējiem uzņēmējiem, lauku sētu saimniekiem un mājražotājiem mūsu klātbūtne ir nepieciešama vairāk nekā jebkad agrāk. Apkopojot pieredzējušu ceļotāju ieteikumus, piedāvājam galamērķus, kurus noteikti vērts iekļaut savā brīvdienu maršrutā, lai atklātu un iemīlētu šo unikālo Latvijas reģionu. Turklāt jāpatur prātā, ka tā ir tikai neliela daļa no visa, ko vērts tur redzēt un piedzīvot.