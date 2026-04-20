Padomi, kā samazināt elektrības rēķinu: vai pirkt elektrību par biržas cenu ir izdevīgi?
Absolūtais Latvijas iedzīvotāju vairākums par elektrību maksā pēc fiksētā tarifa, līgumus par biržas cenām (dinamiskais tarifs) noslēdz tikai mazākums, jo tas prasa gan ieradumu maiņu, gan nepieciešamību ik dienu sekot līdzi biržas līknēm. Un ja to nedara, tad pastāv risks “iegrābties” nesamērīgi augstā rēķinā un sapņi par lēto elektrību izplēn nebūtībā.
Vai elektrība var būt lēta?
Vai pastāv kāds veids, kā stabilizēt elektrības, piemēram, saražojot tik daudz elektrības, lai visiem pietiek un tā ir lēta?
Akciju sabiedrības “Latvenergo” preses sekretāre Ivita Bidere: “Teorētiski Latvijas elektroenerģijas ražotņu kopējā uzstādītā jauda ir pietiekama valsts patēriņa nosegšanai, taču praksē tas nav tik vienkārši. Piemēram, hidroelektrostaciju (HES) darbība ir atkarīga no ūdens pieteces un tātad sezonāli ierobežota, savukārt termoelektrocentrāles (TEC) strādā pēc tirgus pieprasījuma, ņemot vērā arī dabasgāzes kā resursa cenu, kā arī samērā augsto maksu par CO2 (oglekļa dioksīds - siltumnīcefekta gāze) kvotām. Gan elektrības patēriņš, gan laikapstākļi ir mainīgi, tāpēc pat ar lielām ražošanas jaudām pilnīga cenu stabilitāte nav iespējama. Tomēr - gan samazināt cenas, gan veicināt reģiona enerģētisko drošību palīdz jaunu AER jaudu attīstība, kuru pozitīvā ietekme uz cenu izjūt arī Latvijas iedzīvotāji.”
Latvijas Vēja Enerģijas asociācijas biedri, “Utilitas Wind” pārstāvis Kristaps Kaugurs: “Jā un nē. Jo vairāk elektroenerģijas tiek saražots, jo tā teorētiski ir lētāka. Bet, kā jau minēts – elektrotīkls ir smalki izbalansēta sistēma, kur elektrībai ir jābūt tieši tik, cik tā šobrīd nepieciešama. Tāpēc būtiska nozīme ir tam, lai elektrība tiktu saražota tad, kad tā nepieciešama, neatkarīgi no laika apstākļiem. Ja jūs ieslēdzat gaismu vai cepeškrāsni, jūs sagaidāt, ka gaisma iedegsies un plīts sāks silt nekavējoties – ne pēc stundas, kad atkal uzpūtīs vējš.
Šeit talkā nāk enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas – lielās bateriju akumulatoru sistēmas, hidroelektrostaciju uzkrājošie rezervuāri un citas tradicionālas vai inovatīvas enerģijas uzkrāšanas metodes. Tās darbojas kā elektrības "krājkases" – uzkrāj, kad ir pārpalikums, un atdod, kad nepieciešams. Jo vairāk šādu risinājumu, jo stabilākas un zemākas cenas.”
“Ignitis Latvija” vadītājs Kristaps Muzikants: “Elektrība ir savdabīgs “produkts” – atšķirībā no citiem resursiem, piemēram, graudiem vai pat naftas produktiem, to nevar saražot un uzkrāt lielos apjomos ilgu laiku. Protams, bateriju sistēmām ir nozīme, taču parasti tikai ierobežotam daudzumam un īsam periodam, kad ar bateriju jaudām patiesi ir iespējams īstermiņā ietekmēt cenas. Taču elektrību nav iespējams saražot un kaut kur uzkrāt, teiksim, Latvijas pusgada patēriņam.
Risinājums tirgus stabilitātei ir ražošanas jaudu dažādošana, proti, lai Latvijā un Baltijā būtu dažādi elektrības ražošanas avoti, kas viens otru papildina. Piemēram, rudenī ir mazāk saules enerģijas, taču spēcīgāk pūš vējš. Tikmēr pavasaros ir lielas hidroelektrostaciju jaudas, bet augustā ūdens daudzums krītas, bet salīdzinoši vairāk tiek saražots no saules enerģijas un tamlīdzīgi. Izveidojot šādu papildinošu ražošanas “portfeli” varam panākt stabilu un zemu cenu dažādos gadalaikos un dažādās tirgus situācijās.”
“Enefit” Privātpersonu klientu segmenta nodaļas vadītāja Elza Rudzīte: “Pilnīgi stabilas un vienmēr zemas elektrības cenas nav iespējams nodrošināt nevienā tirgū. Taču ar gudru energosistēmas attīstību, investīcijām ražošanā, elektrības uzkrāšanas tehnoloģijās un tīklos, kā arī patēriņa elastību, cenu svārstības var būtiski mazināt.
Galvenā problēma ir tā, ka elektroenerģiju lielos apjomos joprojām nav iespējams lēti un ilgstoši uzkrāt. Tas nozīmē, ka ražošanai un patēriņam elektrosistēmā ir jābūt pastāvīgā līdzsvarā. Ja patēriņš pēkšņi pieaug vai ražošana samazinās, sistēmai ir nekavējoties jāreaģē, pieslēdzot citus ražošanas avotus, kas bieži vien ir dārgāki.
Tomēr ir virkne pasākumu, kas var palīdzēt cenas padarīt stabilākas un samazināt straujas svārstības. Viens no svarīgākajiem ir dažādu ražošanas veidu attīstīšana un sabalansēšana – vēja, saules, hidroenerģijas un biomasas apvienošana ļauj sistēmai būt elastīgākai. Būtiska loma ir arī elektroenerģijas uzkrāšanas risinājumiem, piemēram, akumulatoriem vai citām uzkrāšanas tehnoloģijām, kas palīdz izlīdzināt starpību starp ražošanu un patēriņu.
Svarīgi ir arī labi attīstīti starpsavienojumi ar citām valstīm, kas ļauj importēt elektrību brīžos, kad tā ir lētāka citos reģionos, un eksportēt pašu saražoto pārpalikumu. Papildus tam arvien lielāka nozīme ir elastīgam patēriņam – situācijai, kurā gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi pielāgo daļu sava patēriņa cenu signāliem, piemēram, vairāk patērējot elektrību lētajās stundās.”