VIDEO: Ņujorkā pēc "Knicks" triumfa fani aizdedzina Pasaules kausa autobusu, pilsētā atskan arī šāvieni
Pēc Ņujorkas "Knicks" vēsturiskā triumfa NBA finālā Manhetenas ielas piepildīja gavilējoši līdzjutēju bari. Tomēr svinības drīz vien kļuva nekontrolējamas. Pūlis demolēja transportu, aizdedzināja vienu no Pasaules kausa autobusiem un pilsētā atskanēja arī šāvieni.
Pēc uzvaras NBA finālsērijas piektajā spēlē pār Sanantonio "Spurs" līdzjutēji pulcējās pie sporta bāriem, Taimskvērā un ap "Madison Square Garden" arēnu. Daļa fanu šāva gaisā salūtu un pielietoja dūmu granātas, bet svinībām ieilgstot, situācija kļuva aizvien nekontrolējamāka.
Ap plkst. 2.00 naktī simtiem cilvēku aplenca aptuveni 15 autobusu kolonnu, kas bija paredzēta futbola līdzjutēju pārvadāšanai uz Pasaules kausu. Daži uzkāpa uz autobusu jumtiem, citi iekļuva salonos, apsēdās šoferu vietās un izdauzīja autobusu logus. Viens no dzeltenajiem skolas autobusiem, ko pilsēta bija nolīgusi turnīra vajadzībām, tika aizdedzināts, savukārt vēl vismaz trīs transportlīdzekļi tika nopietni bojāti.
Nekārtības Ņujorkā pēc "Knicks" uzvaras NBA čempionātā
Pēc Ņujorkas "Knicks" vēsturiskā triumfa NBA finālā Manhetenas ielas piepildīja gavilējoši līdzjutēju bari. Tomēr svinības drīz vien kļuva nekontrolējamas. Pūlis ...
Nekārtību laikā Taimskvērā tika sašauts 17 gadus vecs jaunietis, kurš guva ievainojumu pēdā. Policija par notikušo aizturējusi trīs personas. Tāpat likumsargi pēc vairāku stundu nogaidīšanas slēdza vairākas ielas, lai izklīdinātu pūli.
Neraugoties uz nekārtībām, daudzi līdzjutēji uzsvēra, ka viņu emocijas pēc mača bijušas saprotamas, jo basketbola fani šo mirkli gaidīja vairāk nekā pusgadsimtu. "Līdzjūtēji pauž savu prieku. Varbūt tas notiek nedaudz vardarbīgā veidā, bet tā tas notiek visā pasaulē, kad komanda uzvar," sacīja Marokas izcelsmes kanādietis Jusufs Sabrs. Savukārt ņujorkiete Kerola Marino svinību atmosfēru raksturoja kā "Jaungada nakti, kas reizināta ar divdesmit".