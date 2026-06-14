"Viss ūdens bija sarkans!" Airēšanas čempions Austrālijā izglābj haizivs uzbrukumā cietušu sievieti
Sestdien Sidnejas austrumos esošajā Kūdži pludmalē kādai 35 gadus vecai sievietei aptuveni 30 metru attālumā no krasta uzbruka vērienīga haizivs. Smagi ievainoto peldētāju no ūdens izglāba 25 gadus vecais airēšanas čempions Čārlijs Verko, kurš pirmais steidzās cietušajai palīgā.
Verko medijiem norādīja, ka atpūšoties pludmalē viņš netālu no kādas peldētāju grupas pamanīja trīs līdz četrus metrus garu haizivi. Viņš nekavējoties grasījās par redzēto brīdināt glābējus, tomēr situācija ātri vien kļuva dramatiska, kad zem ūdens pazuda kāda sieviete. "Es nevarēju viņu saskatīt, jo viss ūdens ap viņu bija sarkans," viņš norādīja. Par laimi, haizivs sievieti atlaida, un Verko spēja viņai piekļūt, nogādājot cietušo krastā.
#DTTV: Lifeguards and beachgoers sprang into action after a 35-year-old woman was bitten by a suspected great white at Coogee Beach. She suffered serious leg and arm injuries. SEE THE LATEST ▶️ https://t.co/m4InpLURW0 pic.twitter.com/oB4t2IvCXo— The Daily Telegraph (@dailytelegraph) June 13, 2026
Tur viņu sagaidīja glābēji, mediķi un policijas darbinieki. Sieviete ar nopietniem roku un kreisās kājas savainojumiem tika nogādāta slimnīcā, kur ārsti svētdien viņas stāvokli raksturoja kā kritisku, bet stabilu.
Pēc uzbrukuma varasiestādes uz 24 stundām slēdza Kūdži pludmali un vairākas citas apkārtnes pludmales. Līdz ar šogad reģistrēto haizivju uzbrukumu skaita pieaugumu Austrālijā pastiprinājušās bažas par cilvēku drošību piekrastē.
Notikušais licis Austrālijas amatpersonām apsvērt izmaiņas dronu izmantošanas noteikumos. Kūdži pludmalē glābēji jau izmanto bezpilota lidaparātus haizivju novērošanai, taču to darbību ierobežo tuvumā esošās Sidnejas lidostas gaisa telpas noteikumi. Pēc uzbrukuma Civilās aviācijas drošības pārvalde paziņoja, ka izvērtēs iespējas pielāgot esošos ierobežojumus, lai glābēji nākotnē varētu efektīvāk sekot līdzi haizivju aktivitātei un savlaicīgāk brīdināt peldētājus par draudiem.