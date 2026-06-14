Ziedu nolikšana pie Okupācijas muzeja
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Latvijas politiķi un iedzīvotāji šodien Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā nolika ziedus pie padomju okupācijas ...
FOTO: "Viss pārējais ir otršķirīgs!" Valsts prezidents noliek ziedus pie Okupācijas muzeja un aicina sargāt Latvijas neatkarību
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Latvijas politiķi un iedzīvotāji šodien Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā nolika ziedus pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla “Vēstures taktīla”.
Atceroties pirms 85 gadiem notikušās masu deportācijas, Rinkēvičs norādīja, ka komunistiskais režīms centās iznīcināt Latvijas tautas labākos pārstāvjus – uzņēmējus, inteliģenci un patriotus, kuri stiprināja neatkarīgo Latvijas valsti. "Cilvēkus, kuru vienīgais noziegums bija tas, ka viņi bija Latvijas patrioti," sacīja prezidents. Viņš uzsvēra, ka okupācija Latvijai nodarījusi milzīgus zaudējumus un valsts būtu daudz stiprāka, ja šīs represijas nebūtu notikušas.
Prezidents īpaši pievērsās arī mūsdienu drošības situācijai Eiropā. "Pie mūsu valsts robežām ir savilkušies melni mākoņi," viņš teica, uzsverot, ka tieši šādos apstākļos ir svarīgi saglabāt vēsturisko atmiņu. Rinkēvičs brīdināja, ka draudus rada ne tikai totalitāri režīmi, bet arī vienaldzība pret pagātnes notikumiem. "Ne tikai totalitāri režīmi nogalina – arī klusums nogalina. Klusums nogalina atmiņas," sacīja Valsts prezidents.
Rinkēvičs atgādināja par tikšanos ar tā dēvētajiem Sibīrijas bērniem – cilvēkiem, kuri deportāciju laikā bija bērni vai dzimuši izsūtījumā. Viņu stāsti, pēc prezidenta teiktā, ir būtiski, lai izprastu gan pagātnes traģēdijas, gan mūsdienu draudus. "Viņu atmiņas ir tās, kurās ir jāieklausās, jo bez tām mēs nevarēsim adekvāti novērtēt arī tos draudus, kas šobrīd nāk no austrumiem," norādīja valsts pirmā persona.
Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča tikšanās ar represētajiem
Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča tikšanās ar represētajiem – 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju aizvestajiem Latvijas bērniem.
Uzrunas noslēgumā prezidents aicināja Latvijas sabiedrību vienoties ap kopīgu mērķi – valsts brīvības un neatkarības aizsardzību. "Mūsu valsts brīvība un neatkarība ir vienīgā sarkanā līnija. Viss pārējais ir otršķirīgs," sacīja Rinkēvičs. Viņš pateicās represētajiem par viņu spēku un neatlaidību, uzsverot, ka tieši viņu pieredze un stāsti palīdz stiprināt sabiedrības spēju pretoties jebkādiem apdraudējumiem.
Jau ziņots, ka svētdien aprit 85 gadi kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijām, kad padomju savienības komunistiskais režīms uz Sibīriju izsūtīja vairāk nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju, tostarp tūkstošiem bērnu. Visā Latvijā šajā dienā notiek piemiņas pasākumi, godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu.