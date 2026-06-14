"Latvijas sirdsdziesma 2026" fināls
Noskaidrots Latvijas sabiedriskā medija raidījuma "Latvijas sirdsdziesma" desmitā jubilejas gada uzvarētājs.
FOTO: noskaidrots "Latvijas sirdsdziesmas" desmitā jubilejas gada uzvarētājs
Ar emocionālu finālkoncertu Lielvārdē noslēgusies raidījuma "Latvijas sirdsdziesma" jubilejas sezona, kurā par skatītāju iemīļotāko dziesmu atzīta Edvarda Strazdiņa izpildītā "Bez tevis nav nekā".
Finālā, kas norisinājās 13. jūnijā Lielvārdē, Rembates parkā, sacentās piecpadsmit dziesmas, un, apkopojot tiešraides skatītāju un klausītāju balsojuma rezultātus, pirmo vietu ieguva Edvards Strazdiņš ar dziesmu “Bez tevis nav nekā".
Skatītāji un klausītāji raidījuma finālistu skaņdarbus sarindojuši šādā secībā:
- “Bez tevis nav nekā” - Edvards Strazdiņš, koris “Lāčplēsis”
- “Vecums nenāk viens” - “GraBulis”
- “Klausies kā pasaulē klusi” - Edgars Pujāts un “Pirmā reize”
- “Manā dzimtajā pusē” - Aldis Kise
- “Vienmēr tu nāc” - “Zelta kniede”
- “Ko vēlēt tev” - Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks
- “Vēlreiz par mīlestību” - Raitis, Bruno un orķestris “Jūrmala”
- “Strautiņš mazs” - Liene Šomase
- “Vai piedosi” - Zeļļi
- “Zvirbulītis” - Jānis Moisejs un TDA “Dzintariņš”
- “Tikai tu” - Gita Strēlniece
- “Lietus lāses” - Aija Legzdiņa
- “Pa mēness tiltu” - Sandris Dubovs
- “Latviski izraudzīts” - “eLeR2” un Liepājas jauktais koris “Laiks”
- “Septiņi dālderi” - Līga Avota-Kraukle
Šogad raidījums svinēja ne vien savu desmito gadadienu, bet arī godināja vairākus nozīmīgus jubilārus un kultūras notikumus. Tiešraidē atzīmēta Gunta Skrastiņa mūzikas festivāla piektā gadadiena un Mārtiņa Brauna 75. jubileja, kā arī īpašos veltījumos sveikti šī gada lielie gaviļnieki – Raimonds Pauls un Lielvārde, kurai šogad aprit 825 gadi.