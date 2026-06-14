Martas Miščenko pārstāvētā komanda "Rapid" turnīrā bija izsēta ar pimo numuru.
Basketbols
Šodien 13:31
Miščenko ar Bukarestes komandu neiekļūst 3x3 basketbola Pasaules sērijas turnīra pusfinālā
Latvijas 3x3 basketbolistes Martas Miščenko pārstāvētā Bukarestes "Rapid" komanda svētdien neiekļuva Vīnē notiekošā Pasaules sērijas turnīra pusfinālā.
Ar pirmo numuru izsētā "Rapid" ar 15:19 zaudēja Mongolijas komandai "Ulaanbaatar" (3.). Miščenko izcēlās ar sešiem punktiem un desmit atlēkušajām bumbām. Apakšgrupā "Rapid" ar 17:14 uzveica "Beijing" (8.) un ar 21:8 sagrāva Nīderlandes U-25 izlases basketbolistes (9.).
Tikmēr Latvijas sieviešu basketbola komanda, kuras sastāvā bija Paula Cirša, Ieva Korzāne, Paula Mauriņa un Ketija Vihmane, zaudēja abās apakšgrupas spēlēs un neiekļuva ceturtdaļfinālā.