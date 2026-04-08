"Indexo" grupa iedzīvotājiem kredītos izsniegusi jau turpat 60 miljonus eiro
Finanšu pakalpojumu grupa "Indexo", kas ietver pensiju pārvaldes uzņēmumus, "Indexo Banku" un finanšu tehnoloģiju uzņēmumu "DelfinGroup", kopā pirmā ceturkšņa laikā izsniegusi 58,1 miljonu eiro jaunos kredītos. Kopējais grupas klientu skaits pārsniedz 300 tūkstošus, bet pensiju aktīvi pārvaldībā gada pirmā ceturkšņa beigās pārsniedza 1,5 miljardus eiro.
“Pēc "DelfinGroup" darījuma noslēgšanas šis ir pirmais ceturksnis, kurā strādājam kā konsolidēta finanšu pakalpojumu grupa. Ceturkšņa rezultāti uzrāda stabilu izaugsmi visos galvenajos darbības virzienos. Mēs turpinām attīstīt "Indexo" par vadošo vietējo finanšu pakalpojumu grupu, kas veicina pozitīvas pārmaiņas Latvijas finanšu vidē un rada arvien vairāk vērtības mūsu klientiem, akcionāriem un sabiedrībai kopumā,” saka Henriks Karmo, IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs un viens no "Indexo" dibinātājiem.
AS "Indexo Banka"
Šī gada pirmā ceturkšņa beigās AS "Indexo Banka" klientu skaits pieauga līdz 57,1 tūkstotim, kas ir par 15% vairāk nekā gada sākumā, apliecinot stabilu klientu bāzes paplašināšanos. Bankas kredītportfelis ceturkšņa laikā pieauga par 21,2 miljoniem eiro un pirmā ceturkšņa beigās sasniedza 76,7 miljonus eiro, savukārt klientu noguldījumu apjoms palielinājās līdz 90,5 miljoniem eiro, kas ir par 23% vairāk nekā gada sākumā. Ceturkšņa laikā "Indexo Banka" saviem klientiem procentu maksājumos izmaksāja 463 tūkstošus eiro.
“Kreditēšana ir "Indexo Bankas" galvenais ienākumu avots, tāpēc īpaši lepojamies, ka gada pirmā ceturkšņa laikā esam kredītportfeli palielinājuši par 38%. Turklāt spēcīgi rādītāji ir gan hipotekārajā kreditēšanā, gan patēriņa finansēšanas jomā. Tirgus ir pozitīvi reaģējis uz mūsu jauno pakalpojumu – kredītu pret mājokļa ķīlu jeb home equity loan. Kreditēšanas tirgū redzam lielas iespējas, pieprasījums pēc jauniem, inovatīviem kreditēšanas risinājumiem ir liels. Tāpat esam intensificējuši sadarbību ar "DelfinGroup", veidojot kopējus, izdevīgus piedāvājumus klientiem. Jau tagad varam teikt, ka jaunās grupas stratēģiskais sadarbības modelis darbojas un esam uzsākuši izmantot tikai nelielu daļu no tā potenciāla,” saka Valdis Siksnis, AS "Indexo Banka" valdes priekšsēdētājs un viens no "Indexo" dibinātājiem.
IPAS "Indexo"
Savukārt "Indexo" pensiju uzņēmumu klientu kontu skaits šī gada pirmo trīs mēnešu beigās bija vairāk nekā 159 tūkstoši, un aktīvu apjoms pārvaldībā bija vairāk nekā 1,5 miljardi eiro. "Indexo" fokuss pensiju pārvaldē ir uz iedzīvotāju brīvprātīgo uzkrājumu veidošanas paraduma veicināšanu. 2026. gada pirmajā ceturksnī "Indexo" pensiju 3. līmenī atvērti trīs tūkstoši jaunu klientu kontu, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī. Pensiju 3. līmeņa klientu iemaksas un no citiem pārvaldītājiem pārceltie uzkrājumi 2026. gada 1. ceturksnī sasniedza 6,5 miljonus eiro, kas ir par 86% vairāk nekā gadu iepriekš.
AS "DelfinGroup"
"DelfinGroup", kas pievienojās "Indexo" grupai pērnā gada nogalē, ir viens no vadošajiem Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem ar aktīvu darbību dažādās patēriņa finansēšanas jomās. 2026. gada pirmā ceturkšņa laikā "DelfinGroup" jaunos kopējos aizdevumos izsniedza 32,6 miljonus eiro, kas ir par 9% vairāk nekā 2025. gada pirmā ceturkšņa laikā.
Par "Indexo" finanšu pakalpojumu grupu
"Indexo" ir finanšu pakalpojumu grupa, kas iekļauj pensiju pārvaldes uzņēmumus IPAS "Indexo", AS "Indexo Atklātais Pensiju Fonds", IPAS "Vairo", kā arī "Indexo Banku" un "DelfinGroup".
"Indexo" grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Grupai savu pensiju uzkrājumu pārvaldību vairāk nekā 1,5 miljardu eiro apmērā uztic vairāk nekā 159 tūkstoši klientu.
"Indexo Banka", Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo vairāk nekā 57 tūkstošus klientu ar kopējo noguldījumu apjomu 90,5 miljoni eiro un 76,7 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.
Dibināts un bāzēts Latvijā, "Indexo" ir "Nasdaq Riga" biržā kotēts uzņēmums ar vairāk nekā 7600 akcionāriem. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus. Papildu informācija pieejama www.indexo.lv.
"DelfinGroup" ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem "Banknote" un "Vizia". Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. "DelfinGroup" pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. Papildu informācija pieejama www.delfingroup.lv.