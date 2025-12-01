"ALPPES Capital" vismaz līdz 2030. gadam nepārdos tam piederošās "Indexo" akcijas
Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums “ALPPES Capital” vismaz līdz 2030. gadam ir apņēmies nepārdot tam piederošās “Indexo” akcijas.
Šobrīd "ALPPES Capital" pieder 14,46% "Indexo"akciju. Investīciju uzņēmums arīdzan ir parakstījies akciju apmaiņai, kas tiks veikta brīvprātīgā akciju atpirkuma ietvaros, ko "Indexo" grupa ir izteikusi "DelfinGroup" akcionāriem un kurā "DelfinGroup" akcionāri var piedalīties laika posmā līdz 8. decembrim. Šīs akciju apmaiņas ietvaros "ALPPES Capital" konvertēs 29,79% jeb 100% visas tam piederošās "DelfinGroup" akcijas, tādējādi vēl vairāk palielinot savu līdzdalību "Indexo" grupā, vienlaikus tai nepārsniedzot 29,99%. Investīciju uzņēmums "ALPPES Capital" ir pārliecināts, ka tieši akciju apmaiņa gan "Indexo" akcionāriem, gan visiem esošajiem "DelfinGroup" akcionāriem nodrošinās vislielāko kapitāla pieaugumu ilgtermiņā.
"ALPPES Capital" vadība atzinīgi vērtē "Indexo" vadības komandas līdz šim paveikto, papildus labi strādājošam un pelnošam pensiju pārvaldes biznesam attīstot arī bankas pakalpojumus. "ALPPES Capital" uzskata, ka šobrīd ir radīti visi priekšnoteikumi, lai "Indexo" augtu kvalitatīvi un finansiāli ilgtspējīgi. Investīciju uzņēmums uzskata, ka "Indexo" ir potenciāls piecu līdz septiņu gadu laikā kļūt par vienu no Latvijas vadošajām bankām, kura spēj kvalitatīvi apkalpot gan privātpersonas, gan arī uzņēmumus.
Līdz šim iegādātās "Indexo" akcijas, kā arī tās, kas tiks iegūtas apmaiņas darījumā, ir "ALPPES Capital" ilgtermiņa investīcija, līdz ar to uzņēmums tās neplāno pārdot vismaz līdz 2030. gadam.
Jau iepriekš ziņots, ka investīciju uzņēmums "ALPPES Capital" ir saņēmis Latvijas Bankas atļauju iegūt tiešu būtisku līdzdalību, savukārt Aigars Kesenfelds saņēmis atļauju iegūt netiešu būtisku līdzdalību IPAS "Indexo". Vienlaikus Eiropas Centrālā banka ir devusi piekrišanu Aigaram Kesenfeldam un "ALPPES Capital" iegūt netiešu būtisku līdzdalību "Indexo Bankā".
Par Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmumu "ALPPES Capital"
AS "ALPPES Capital" ir daudznozaru uzņēmēja Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums (family office), kura darbības mērķis ir audzēt kapitālu ilgtermiņā. Investīciju uzņēmuma galvenie ieņēmumu avoti ir dividenžu un procentu ieņēmumi, kuri saņemti no radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem. 2024. gadā AS "ALPPES Capital" strādāja ar 74,8 miljonu peļņu, uzņēmuma pašu kapitāls 2024. gada beigās bija 143,9 miljoni eiro.
AS "ALPPES Capital" veic investīcijas privātos un publiski kotētos uzņēmumos, obligācijās un citos parāda vērtspapīros, kā arī veic ilgtermiņa ieguldījumus alternatīvo investīciju fondos. AS "ALPPES Capital" tieši vai pastarpināti ir lielākais akcionārs un ilgtermiņa investors vairākos privātos un publiski kotētos uzņēmumos, piemēram, "Eleving Group S.A.", "DelfinGroup AS", "Sun Finance Group AS", "Longo Group AS", "Mintos Holdings AS" un citos. Uzņēmumos, kuros AS "ALPPES Capital" ir tieši vai pastarpināti vadošais akcionārs, strādā vairāk nekā 5000 darbinieki, no tiem aptuveni tūkstotis ir nodarbināti Latvijā. Šo uzņēmumu kopējais gada apgrozījums pārsniedz 600 miljonus eiro, to darbība aptver vairāk nekā 30 valstis pasaulē. Nodokļos Latvijas valsts budžetā šie uzņēmumi pēdējos gados vidēji gadā ir veikuši maksājumus vairāk nekā 25 miljonu eiro apmērā.
AS "ALPPES Capital" tieši vai pastarpināti veikto investīciju portfelis aptver tādas nozares kā mazumtirdzniecība, patēriņa preces un pakalpojumi, līzings un patērētāju kreditēšana, e-komercija, nekustamais īpašums, mežizstrāde, atjaunīgā enerģija, ražošana un citas.
AS "ALPPES Capital" ir daudznozaru uzņēmējam Aigaram Kesenfeldam 100% piederošs uzņēmums.