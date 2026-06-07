Semeņistaja Horvātijā zaudē "WTA 125" turnīra finālā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja svētdien Horvātijā piedzīvoja zaudējumu Makarskas "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību finālā.
Semeņistaja, kura pasaules rangā ieņem 110. vietu un ir izsēta ar piekto numuru, finālā ar 2-6, 3-6 piekāpās ar septīto numuru izsētajai Uzbekistānas pārstāvei Marijai Timofejevai (WTA 118.).
Fināla sasniegšana latvietei deva 81 WTA vienspēļu ranga punktu, kas jaunākajā rangā ļaus pakāpties uz 102. vietu.
Pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-3, 5-7, 7-6 (7:5) pieveica horvātieti Tenu Lukasu (WTA 448.), otrajā ar 6-4, 6-4 uzvarēja 19 gadus veco amerikānieti Akašu Urhobo (WTA 185.), ceturtdaļfinālā ar rezultātu 7-6 (7:4), 3-6, 7-6 (7:5) pārspēja spānieti Andreu Lasaro Garsiju (WTA 140.), bet pusfinālā ar 6-1, 6-2 apspēlēja armēnieti Elinu Avanesjanu (WTA 321.).
Jau ziņots, ka otrdien Semeņistaja pārī ar šveicieti Naimu Karamoko cieta zaudējumu dubultspēļu pirmajā kārtā, nopelnot vienu pasaules dubultspēļu ranga punktu.
Turnīrs Makarskā māla seguma kortos beigsies svētdien.