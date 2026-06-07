Jaunā nedēļa sāksies ar pamatīgām lietavām
Jaunās darba nedēļas sākumā Latvijas teritorijā laikapstākļus noteiks ciklona centrs, kas šķērsos valsts austrumus, kā rezultātā pirmdienas rītā valsts dienvidaustrumus sasniegs intensīva nokrišņu zona, kas dienas laikā virzīsies uz ziemeļiem, daudzviet nesot stipras lietusgāzes.
Turpmākajās dienās saule mīsies ar mākoņiem, kā arī aizvien neiztiksim bez lietus – otrdien līs galvenokārt austrumos, bet trešdien jau atkal plašākā teritorijas daļā. Tikmēr termometra stabiņš šajās dienās daudzviet pakāpsies līdz +18…+23° atzīmei.
Pirmdien debesis aizklās mākoņi, tikai vietām uzspīdēs saule. Teritorijas lielākajā daļā līs – rietumos lietus mākoņi būs mazāk, tikmēr austrumos plašākā teritorijā nokrišņu zona virzīsies uz ziemeļiem, nesot stipras lietusgāzes un pērkona negaisu. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains. Naktī gaisa temperatūra būs +11…+16° robežās, vien vietām ziemeļos būs +9…+10°. Savukārt dienā gaiss iesils līdz +18…+23°, vienīgi Kurzemes piekrastē un daļā Latgales būs nedaudz vēsāks.
Otrdien un trešdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to būs gana daudz brīžu, kad varēsim baudīt saules starus. Otrdienas naktī un rīta stundās lietus gaidāms galvenokārt valsts austrumos, turklāt Vidzemē turpināsies stiprās lietavas un vietām būs dzirdami pērkona dārdi.
Savukārt trešdien lietus gaidāms plašākā teritorijas daļā, lai gan nokrišņu intensitāte jau būs krietni mazāka. Pūšot lēnam vējam, otrdien atsevišķos rajonos veidosies migla, bet trešdien vējš iegriezīsies no dienvidu puses un pūtīs lēni līdz mēreni. Naktīs gaisa temperatūra būs +10…+15° robežās. Ar trešdienu gaisa temperatūra dienas laikā daudzviet jau būs zemāka kā nedēļas iesākumā.
Nedēļas otrajā pusē sinoptisko situāciju turpinās noteikt vairāki cikloni, tādēļ, lai gan saule mīsies ar mākoņiem un vējš saglabāsies lēns, laiks būs nokrišņiem bagāts un mitrs. Vien gaisa temperatūra kā naktīs, tā arī dienās būs nedaudz zemākā – dienās nepārsniedzot +20° atzīmi.