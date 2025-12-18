"ALPPES Capital" ir palielinājis savu līdzdalību "Indexo" līdz 29,68%
Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums "ALPPES Capital" ir kļuvis par lielāko "Indexo" akcionāru, palielinot savu līdzdalību finanšu pakalpojumu grupā "Indexo" līdz 29,68%. Līdzdalība tika palielināta, veicot uzņēmumam piederošo "DelfinGroup" akciju apmaiņu brīvprātīgā atpirkuma ietvaros, ko "Indexo" izteica "DelfinGroup" akcionāriem, kā arī piedaloties jaunākajā "Indexo" akciju emisijā.
"ALPPES Capital" vadība norāda, ka aizvadītos mēnešos uzņēmums ir mērķtiecīgi palielinājis līdzdalību "Indexo", jo uzskata, ka Indexo bankai ir potenciāls piecu līdz septiņu gadu laikā kļūt par vienu no vadošajām vietējā kapitāla bankām Latvijā. Investīciju uzņēmums uzskata, ka ir radīti visi priekšnoteikumi, lai Indexo banka būtiski paātrinātu savu izaugsmi, daudz straujāk audzējot gan kredītportfeli, gan arī attīstot jaunus produktus un pakalpojumus.
"ALPPES Capital" vadība ir pārliecināta, ka esošā "Indexo" grupas vadības komanda spēs nodrošināt izaugsmes rādītājus, kādus tā ir prezentējusi kapitāla piesaistes posmos, un jau pārskatāmā nākotnē tā uzrādīs pozitīvus finanšu rādītājus. Investīciju uzņēmums norāda, ka šī ir uzņēmuma ilgtermiņa investīcija un vismaz līdz 2030. gadam "ALPPES Capital" neplāno pārdot savas Indexo akcijas.
Jau iepriekš ziņots, ka investīciju uzņēmums "ALPPES Capital" ir saņēmis Latvijas Bankas atļauju iegūt tiešu būtisku līdzdalību, savukārt Aigars Kesenfelds saņēmis atļauju iegūt netiešu būtisku līdzdalību IPAS Indexo. Vienlaikus Eiropas Centrālā banka ir devusi piekrišanu Aigaram Kesenfeldam un "ALPPES Capital" iegūt netiešu būtisku līdzdalību "Indexo" bankā.
Par Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmumu AS "ALPPES Capital"
AS "ALPPES Capital" ir daudznozaru uzņēmēja Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums, kura darbības mērķis ir audzēt kapitālu ilgtermiņā. Investīciju uzņēmuma galvenie ieņēmumu avoti ir dividenžu un procentu ieņēmumi, kuri saņemti no radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem. 2024. gadā AS "ALPPES Capital" strādāja ar 74,8 miljonu peļņu, uzņēmuma pašu kapitāls 2024. gada beigās bija 143,9 miljoni eiro.
AS "ALPPES Capital" veic investīcijas privātos un publiski kotētos uzņēmumos, obligācijās un citos parāda vērtspapīros, kā arī veic ilgtermiņa ieguldījumus alternatīvo ieguldījumu fondos. AS "ALPPES Capital" tieši vai pastarpināti ir vadošais akcionārs un ilgtermiņa investors vairākos privātos un publiski kotētos uzņēmumos, piemēram, "Indexo" grupa, "Eleving Group" S.A., "Sun Finance Group" AS, "Longo Group" AS, "Mintos Holdings" AS un citos. Uzņēmumos, kuros AS "ALPPES Capital" ir tieši vai pastarpināti vadošais akcionārs, strādā vairāk nekā 5500 darbinieki, no tiem vairāk nekā tūkstotis ir nodarbināti Latvijā. Šo uzņēmumu 2025. gada apgrozījums ir aptuveni 700 miljoni eiro, to darbība aptver vairāk nekā 30 valstis pasaulē. Nodokļos Latvijas valsts budžetā šie uzņēmumi pēdējos gados vidēji gadā ir veikuši maksājumus vairāk nekā 25 miljonu eiro apmērā.
AS "ALPPES Capital" tieši vai pastarpināti veikto investīciju portfelis aptver tādas nozares kā mazumtirdzniecība, patēriņa preces un pakalpojumi, līzings un patērētāju kreditēšana, e-komercija, nekustamais īpašums, mežizstrāde, atjaunīgā enerģija, ražošana un citas. AS "ALPPES Capital" ir daudznozaru uzņēmējam Aigaram Kesenfeldam 100% piederošs uzņēmums.