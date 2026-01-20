"Indexo Banka" ikdienas bankas pakalpojumus piedāvā bez maksas
AS "Indexo Banka" Latvijas banku tirgū ievieš konceptuāli jaunu pieeju, kas paredz, ka par bankas pamata pakalpojumiem klientiem, kuri saņem ienākumus "Indexo Bankā", nav jāmaksā.
Šiem klientiem bankas plāns “Zelts” pieejams bez ikmēneša maksas. Plāns ietver neierobežotu skaitu bezmaksas pārskaitījumu eirozonā, uzreiz lietojamu virtuālo maksājumu karti, piekļuvi ienesīgiem un ērti lietojamiem uzkrājumu rīkiem un 365 dienu lielo pirkumu apdrošināšanu. "Indexo Bankas" plāns “Zelts”, kā arī bankas mobilā aplikācija, nosedz visas iedzīvotāju ierastās ikdienas finanšu vajadzības.
Lai nemaksātu par ikdienas bankas pakalpojumiem, klientiem "Indexo Bankā" ir jāpieslēdz plāns “Zelts” un jāsaņem regulāri ienākumi, piemēram, alga, stipendija, pensija vai citi regulāri ieskaitījumi.
“Šī ir vēl nebijusi pieeja Latvijas banku tirgū. Mēs uzskatām, ka lojāliem klientiem ikdienas bankas pakalpojumiem jābūt bez maksas. "Indexo" mērķis vienmēr ir bijis izaicināt Latvijas finanšu tirgū iesīkstējušās tradīcijas un padarīt finanšu vidi pieejamāku un izdevīgāku iedzīvotājiem, un šis bezmaksas piedāvājums ir nozīmīgs solis ceļā uz to,” saka Valdis Siksnis, "Indexo Bankas" valdes priekšsēdētājs un viens no "Indexo" grupas dibinātājiem.
Bezmaksas ikdienas bankas pakalpojumi "Indexo Bankas" klientiem jau ir pieejami.
Atlaide ir plāna “Zelts” ikmēneša maksai. Limiti un papildu pakalpojumu maksas ir spēkā saskaņā ar "Indexo Bankas" cenrādi.