Nepilnu diennakti Latvijas teritorijā būs spēkā dzeltenais lietus brīdinājums
Latvijas austrumu reģionā no 8. jūnija plkst. 09.00 līdz 9. jūnija plkst. 06.00 būs spēkā dzeltenais lietus brīdinājums, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Priekšpusdienā no dienvidaustrumiem Latviju sasniegs nokrišņu zona, kas dienas laikā nesīs stipru lietu valsts austrumos. Lietus pakāpeniski virzīsies uz ziemeļiem, un nokrišņi turpināsies arī naktī uz 9. jūniju.
Meteorologi brīdina, ka stipra lietus laikā augsne var nespēt uzsūkt ūdeni, un lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas var būt pārslogotas. Pastāv risks, ka applūdīs zemākās vietas, palienes un transporta infrastruktūra. Lielā mitruma apstākļos iespējami bojājumi pret mitrumu jūtīgiem kultūraugiem.
Autovadītājiem jābūt piesardzīgiem, jo pasliktināsies braukšanas apstākļi. Samazināta redzamība un akvaplanēšanas risks nozīmē, ka ceļojumiem jārēķinās ar ilgāku laiku. Savlaicīgi iedzīvotājiem tiek rekomendēts rūpēties par lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmām un uzturēt tās funkcionējošas, īpaši teritorijās, kas pakļautas plūdiem.
Iedzīvotājiem tiek ieteikts sekot līdzi laikapstākļiem un būt informētiem par iespējamiem izmaiņu scenārijiem, lai droši pārvietotos un pasargātu savu īpašumu.