Irāna izšāvusi pret Izraēlu raķetes.
Pasaulē
Šodien 23:37
Irāna izšāvusi pret Izraēlu raķetes
Irāna svētdienas vakarā izšāvusi pret Izraēlu raķetes, no kurām pirmo vilni Izraēla pārtvērusi, paziņojusi armija.
Vienlaikus armija ziņoja, ka raķešu uzbrukums turpinās.
Tas ir pirmais šāds raķešu uzlidojums Izraēlai, kopš aprīlī stājās spēkā trauslais pamiers.
Teherāna iepriekš solīja atriebties par Izraēlas svētdienas uzbrukumu Beirūtas dienvidu priekšpilsētām. Izraēla apgalvoja, ka tā ir atbilde Libānas šiītu kaujinieku grupējuma "Hizbollah" veiktajai Izraēlas ziemeļdaļas apšaudei.