Irāna izšāvusi pret Izraēlu raķetes
Foto: AFP/Scanpix
Irāna izšāvusi pret Izraēlu raķetes.
Pasaulē

Irāna izšāvusi pret Izraēlu raķetes

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Irāna svētdienas vakarā izšāvusi pret Izraēlu raķetes, no kurām pirmo vilni Izraēla pārtvērusi, paziņojusi armija.

Irāna izšāvusi pret Izraēlu raķetes ...

Vienlaikus armija ziņoja, ka raķešu uzbrukums turpinās.

Tas ir pirmais šāds raķešu uzlidojums Izraēlai, kopš aprīlī stājās spēkā trauslais pamiers.

Teherāna iepriekš solīja atriebties par Izraēlas svētdienas uzbrukumu Beirūtas dienvidu priekšpilsētām. Izraēla apgalvoja, ka tā ir atbilde Libānas šiītu kaujinieku grupējuma "Hizbollah" veiktajai Izraēlas ziemeļdaļas apšaudei.

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