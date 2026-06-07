Armēnijas parlamenta vēlēšanās vadībā Pašinjana partija
Armēnijas parlamenta vēlēšanās vadībā izvirzījusies premjerministra Nikola Pašinjana pārstāvētā partija "Pilsoniskais līgums", liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas.
"Pilsoniskais līgums" izcīnījusi 56,7% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija "Stiprā Armēnija" ieguvusi 17,5% balsu, liecina pirmie dati no nobalsojušo vēlētāju aptaujām.
Paredzēts, ka Centrālā vēlēšanu komisija oficiālos sākotnējos vēlēšanu rezultātus paziņos pirmdien.
Vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59%, ziņoja Armēnijas mediji. Tā ir lielākā, kāda novērota pēdējo trīs vēlēšanu laikā.
"Armēnijas nākotne būs stratēģija, kas vērsta uz neatkarības, valstiskuma, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu," svētdienas rītā pēc nobalsošanas žurnālistiem pie vēlēšanu iecirkņa sacīja Pašinjans. "Mēs turpināsim iet pa demokrātisko reformu ceļu, protams, ar mūsu Eiropas partneru atbalstu, jo Eiropas Savienība ir mūsu galvenais partneris demokrātisko reformu īstenošanā," viņš piebilda.
Priekšvēlēšanu kampaņā Pašinjans raksturoja šīs vēlēšanas kā izvēli starp ilgstošu mieru ar Azerbaidžānu un atgriešanos pie kara.
Pašinjans ir centies mazināt Armēnijas atkarību no Maskavas, kas nepalīdzēja Armēnijai konfliktā ar Azerbaidžānu par Kalnu Karabahu, un veidot ciešākas attiecības ar Rietumiem, tostarp virzīt Armēniju uz dalību Eiropas Savienībā (ES). Viņš vairākkārt runājis par nepieciešamību pēc līdzsvarotas ārpolitikas, kas nodrošinātu Armēnijai labas attiecības gan ar Savienotajām Valstīm un Eiropu, gan ar Krieviju, kā arī ar reģionālajām lielvarām, piemēram, Turciju un Irānu.
"Mēs pieņemsim jebkuru tautas izdarīto izvēli," pēc nobalsošanas solīja Pašinjans. Viņš norādīja, ka pēc vēlēšanām Armēnija turpinās īstenot līdzsvarotu ārpolitiku, uzsverot, ka "nav nekādas runas par izvēli" starp Krieviju un Rietumiem. Taču faktiski tieši tāda bija izvēle, jo Armēnijas opozīcijā dominē partijas, kas atbalsta spēcīgāku attiecību veidošanu ar Krieviju.
Armēnija un Krievija tehniski joprojām ir sabiedrotās, taču Krievija, daudz neslēpjoties, centusies ietekmēt Armēnijas politiku un vēlēšanas, tostarp diktators Vladimirs Putins vairākkārt norādīja, ka "krīze" Ukrainā sākusies ar situāciju, kurai līdzīga šobrīd ir vērojama Armēnijā. Proti, ar vēlmi pievienoties ES un attālināties no Maskavas.
Armēnijas varasiestādes sestdien paziņoja, ka aizdomās par balsu pirkšanu aizturētas 40 personas, tostarp vairāki "Stiprās Armēnijas" biedri.