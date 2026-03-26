“INDEXO Banka” palielina ieņēmumus, pārceļot pensiju turētājbanku no “Swedbank” uz “Indexo”
“IPAS INDEXO” ir uzsākusi turētājbankas nomaiņas procesu, paredzot, ka līdz 2026. gada jūnija beigām ieguldījumu plānu turētājbankas funkcijas no “Swedbank” pārņems “INDEXO Banka”, kas ir saņēmusi “Latvijas Bankas” atļauju turētājbankas pakalpojumu sniegšanai un finanšu instrumentu turēšanai.
Turētājbankas maiņas rezultātā uz “INDEXO Banku” tiks pārcelti “IPAS INDEXO” pārvaldītie aktīvi aptuveni 1,5 miljardu eiro apmērā. Maiņas process neietekmēs “IPAS INDEXO” klientu ieguldījumu stratēģijas, uzkrājumu apjomu vai ikdienas saziņu ar klientiem. Visi ieguldījumi saglabāsies pilnībā aizsargāti un pieejami atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Turētājbanka nodrošina ieguldījumu plānu līdzekļu un finanšu instrumentu turēšanu, kas tiek veikta pilnībā nošķirti no bankas citiem aktīviem, kā arī uzrauga, lai ieguldījumu līdzekļu pārvaldība notiktu atbilstoši normatīvo aktu un ieguldījumu plānu noteikumu prasībām.
“Turētājbankas pakalpojumi ir būtiska, bet klientiem ikdienā neredzama ieguldījumu pārvaldības daļa. Latvijā šie pakalpojumi kopumā ir salīdzinoši dārgi, un mēs redzam iespēju šo situāciju mainīt. Pārceļot turētājbankas funkciju uz “INDEXO Banku”, mēs ne tikai stiprinām grupas iekšējo efektivitāti, bet arī radām pamatu konkurētspējīgāka turētājbankas pakalpojuma attīstībai Latvijā,” stāsta Artūrs Roze, “IPAS INDEXO” valdes loceklis un pensiju līdzekļu pārvaldnieks.
Paredzams, ka turētājbankas funkcijas veikšana grupas ietvaros “INDEXO” grupai dos papildu 0,7–0,8 miljonu eiro ieņēmumus gadā, kas ļaus turpināt ieguldījumus tehnoloģijās, procesos un pakalpojumu kvalitātē. Vienlaikus “INDEXO Banka” plāno attīstīt turētājbankas pakalpojumu piedāvājumu arī citiem institucionālajiem klientiem, nodrošinot drošu, caurskatāmu un konkurētspējīgu risinājumu finanšu instrumentu turēšanai.
“INDEXO” ir finanšu pakalpojumu grupa, kas iekļauj pensiju pārvaldes uzņēmumus “IPAS INDEXO”, AS “INDEXO Atklātais Pensiju Fonds”, “IPAS VAIRO”, kā arī ”INDEXO Banku” un AS “DelfinGroup”. “INDEXO” grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Grupai savu pensiju uzkrājumu pārvaldību vairāk nekā 1,5 miljardu eiro apmērā uztic vairāk nekā 159 tūkstoši klientu.
“INDEXO Banka”, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo vairāk nekā 56 tūkstošus klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 88,2 miljoni eiro un 73,8 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.
Dibināts un bāzēts Latvijā, “INDEXO” ir ”Nasdaq Riga” biržā kotēts uzņēmums ar vairāk nekā 7800 akcionāriem. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus. Papildu informācija pieejama www.indexo.lv.
“DelfinGroup” ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem “Banknote” un “VIZIA”. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. ”DelfinGroup” pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. Papildu informācija pieejama www.delfingroup.lv.