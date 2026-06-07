Arvien vairāk Ukrainas iedzīvotāju atsakās no šūnu apraides
Ukrainā, īpaši piefrontes pilsētās, iedzīvotāji informāciju par Krievijas droniem, raķetēm un citiem uzbrukumiem arvien biežāk saņem mobilajās lietotnēs vai Telegram kanālos, nevis caur šūnu apraides skaļajiem paziņojumiem. Šāda pārmaiņa notikusi, jo iedzīvotāji bieži izvēlas atslēgt ārkārtas paziņojumus savos telefonos, ziņo Latvijas Televīzija.
Harkivā un Kijivā, kuras atrodas tuvu frontes līnijai, gaisa trauksmes sirēnas ielās vairs neizraisa masveida reakciju. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka gadiem ilgi dzīvošana nemitīgās bailēs ir nogurdinoša, un tagad viņi vairāk paļaujas uz pašu izvēlētajām lietotnēm.
Piemēram, Kijivā lietotne "Kijiva digitāli" sniedz operatīvu informāciju par pilsētu, tostarp gaisa trauksmes signālus. Lietotnē iespējams iestatīt, cik skaļus paziņojumus saņemt, kā arī redzēt brīdinājumu veidu. Eksperti uzsver, ka šāds risinājums ļauj iedzīvotājiem izvēlēties, vai reaģēt uz katru trauksmi vai ignorēt mazāk bīstamus uzbrukumus.
Papildus lietotnēm, daudzi ukraiņi seko oficiālajam "Telegram" kanālam, kurā ātri tiek publicēti uzbrukumu apraksti. Šī kombinācija ļauj nodrošināt informāciju dažādiem reģioniem un situācijām, vienlaikus saglabājot ikdienas dzīvi iespējami normālu, neskatoties uz pastāvīgajiem draudiem.
Eksperti uzsver, ka nav viena labākā veida, kā informēt iedzīvotājus – tiek izmantots rīku kopums: lietotnes, "Telegram" kanāli, televīzija, radio un sirēnas pilsētās, bet šūnu apraide tiek izmantota arvien retāk un tikai dažos reģionos.