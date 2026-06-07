Rīgā gājis bojā zem vilciena pakļuvis vīrietis
Foto: Paula Čurkste/LETA
Rīgā gājis bojā zem vilciena pakļuvis vīrietis.
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Rīgā gājis bojā zem vilciena pakļuvis vīrietis

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Svētdienas vakarā Rīgā gājis bojā vīrietis, kurš pakļuvis zem vilciena, informēja Valsts policija.

Rīgā gājis bojā zem vilciena pakļuvis vīrietis ...

Likumsargi informē, ka ap plkst. 19 Valsts policijā saņemta informācija, ka Rīgā, Zolitūdes ielā, elektrovilciens uzbraucis vīrietim, kurš no gūtajām traumām notikuma vietā miris.

Likumsargi par notikušo ir sākuši kriminālprocesu un patlaban skaidro precīzus negadījuma apstākļus un iemeslus.

Valsts policija turpina darbu notikuma vietā.

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