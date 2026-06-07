Rīgā gājis bojā zem vilciena pakļuvis vīrietis.
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Šodien 21:25
Rīgā gājis bojā zem vilciena pakļuvis vīrietis
Svētdienas vakarā Rīgā gājis bojā vīrietis, kurš pakļuvis zem vilciena, informēja Valsts policija.
Likumsargi informē, ka ap plkst. 19 Valsts policijā saņemta informācija, ka Rīgā, Zolitūdes ielā, elektrovilciens uzbraucis vīrietim, kurš no gūtajām traumām notikuma vietā miris.
Likumsargi par notikušo ir sākuši kriminālprocesu un patlaban skaidro precīzus negadījuma apstākļus un iemeslus.
Valsts policija turpina darbu notikuma vietā.