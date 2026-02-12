Kurināmā krīze Latvijā: veikalos ievieš stingrus limitus; brīdina par "izmanīgiem" krāpniekiem
Bargās ziemas un straujā pieprasījuma kāpuma dēļ Latvijā izveidojies granulu un cita cietā kurināmā deficīts. Lai cīnītos ar pārpircējiem un nodrošinātu kurināmo pēc iespējas vairāk mājsaimniecībām, daļa tirgotāju ieviesuši pirkuma limitus, ko atzinīgi novērtējis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
PTAC veiktā aptauja, kurā piedalījās pieci lielākie mazumtirdzniecības tīkli un 15 reģionālie tirgotāji, liecina par satraucošu situāciju – uzkrājumu granulām šobrīd praktiski nav. Prece tiek izpārdota nekavējoties, tiklīdz tā nonāk tirdzniecības vietās.
Aptuveni 20% aptaujāto tirgotāju ir bijuši spiesti ieviest ierobežojumus vienam pirkumam. Šobrīd populārākie limiti ir viena tonna vai viena līdz divas paletes kurināmā vienai personai. Līdzīgi ierobežojumi fiksēti arī kokskaidu brikešu tirdzniecībā.
"Mēs atzinīgi vērtējam tirgotāju rīcību ieviest kurināmā pārdošanas limitus, lai pēc iespējas vairākām mājsaimniecībām šajā bargajā ziemā pietiktu resursu, kā arī lai novērstu spekulatīvus pārpircēju darījumus, uzsver PTAC direktore Zaiga Liepiņa.
Uzmanību: aktivizējušies krāpnieki!
Ņemot vērā lielo pieprasījumu un preces deficītu, PTAC iesaka iedzīvotājiem būt uzmanīgiem, iegādājoties kurināmo internetā. Iestāde aicina:
- Pārbaudīt tirgotāja reputāciju: Meklējiet atsauksmes un sūdzības par konkrēto pārdevēju.
- Neuzķerties uz "brīnumcenām": Aizdomīgi zema cena bieži liecina par krāpniecību.
- Pārbaudīt kvalitāti: Pārliecinieties par granulām norādīto klasi (A1, A2 vai B) un siltumspēju.
- Maksāt gudri: Ja iespējams, izvēlieties apmaksu tikai pēc preces saņemšanas.
- Precizēt mērvienības: Pievērsiet uzmanību, vai cena norādīta par steru, kubikmetru, berkubu vai paleti, lai izvairītos no pārmaksāšanas.
PTAC norāda, ka turpinās uzraudzīt situāciju kurināmā tirgū, lai novērstu negodīgu komercpraksi un iedzīvotāju maldināšanu šajā kritiskajā periodā.