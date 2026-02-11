Elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 2,4%
Latvijā patēriņa cenas šogad janvārī salīdzinājumā ar decembri saglabājās nemainīgas, bet gada laikā - šogad janvārī salīdzinājumā ar 2025. gada janvāri - pieauga par 2,9%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, janvārī pieaudzis par 3,7%.
Statistikas pārvaldē norāda, ka būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada janvārī, salīdzinot ar 2025. gada decembri, bija transporta grupai (-0,4 procentpunkti), apģērbam un apaviem (-0,2 procentpunkti), kā arī mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,4 procentpunkti).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,3%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu šajā grupā bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+8,8%). Galvenokārt akciju noslēgumu dēļ cenas pieauga gaļas izstrādājumiem (+1,3%), svaigām datelēm, vīģēm un tropu augļiem (+7,4%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+2,5%), kā arī brokastu pārslām (+11,4%). Cenas pieauga arī svaigai, atdzesētai vai saldētai cūkgaļai (+1,4%), atspirdzinošajiem dzērieniem (+5%), desertiem un dzērieniem uz piena bāzes (+4,9%), kā arī citiem svaigiem vai atdzesētiem dārzeņiem (+3,8%).
Savukārt akciju ietekmē lētāka bija kafija (-3,8%), siers (-1,1%), citi miltu konditorejas izstrādājumi (-1,1%) un šokolāde (-1,5%). Lētāki bija svaigi āboli (-6,4%), svaigi bumbieri (-9,7%) un olīveļļa (-6,5%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 1,2%. Tostarp alkoholisko dzērienu cenas kāpa par 1,9%, ko galvenokārt ietekmēja akciju noslēgumi stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, vīnam un alum.
Apģērba un apavu grupā cenas mēneša laikā samazinājās vidēji par 4,4%. Ziemas sezonas preču atlaižu un izpārdošanu ietekmē vidējais cenu līmenis apģērbiem samazinājās par 4,4%, bet kurpēm un citiem apaviem - par 4,6%.
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 2,4%. Būtiskākais cenu kāpums šajā grupā bija elektroenerģijai (+7,3%). Dabasgāze sadārdzinājās par 6,2%. Dārgāka bija arī mājokļa apsaimniekošanas maksa (+2,2%), atkritumu savākšana (+3,6%) un siltumenerģija (+0,4%).
Veselības aprūpes grupā mēneša laikā vidējais cenu līmenis palielinājās par 1,3%. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā akciju noslēgumu dēļ bija medikamentiem (+1,3%). Dārgāki bija arī zobārstniecības pakalpojumi, kā arī ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi.
Transporta grupā cenas mēneša laikā samazinājās par 3,2%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums pasažieru aviopārvadājumiem. Degviela kļuva lētāka par 3%, tostarp dīzeļdegviela - par 3,1%, benzīns - par 3,1%, savukārt auto gāze kļuva dārgāka par 2,5%. Mēneša laikā cenas pieauga personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam.
Atpūtas, sporta un kultūras grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 0,7%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem. Akciju ietekmē lētākas bija preces lolojumdzīvniekiem. Savukārt sadārdzinājās laikraksti un periodiskie izdevumi. Lielākoties akciju noslēgumu ietekmē cenas pieauga spēlēm, rotaļlietām un ar vaļaspriekiem saistītām precēm.
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai un dažādām precēm un pakalpojumiem cenas mēneša laikā pieauga par 1,7%. Akciju noslēgumu dēļ lielākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā bija citām ierīcēm, priekšmetiem un izstrādājumiem personiskajai aprūpei. Cenas pieauga arī frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumiem. No 1. janvāra mainījās nodevas par pasu un ID karšu izsniegšanu, tādējādi vidējais cenu līmenis attiecīgajiem pakalpojumiem pieauga par 14,2%.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums mēneša laikā bija viesnīcu pakalpojumiem. Savukārt cenu kāpums bija mobilo tālruņu iekārtām.
2026. gada janvārī, salīdzinot ar 2025. gada janvāri, lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām bija pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+1 procentpunkts), galvenokārt kafijai, svaigai, atdzesētai vai saldētai vistu gaļai, kā arī mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+1 procentpunkts). Būtiska ietekme bija arī personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem (+0,2 procentpunkti), veselības aprūpei (+0,2 procentpunkti), kā arī ar transporta grupai (-0,3 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 3,9%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu šajā grupā gada laikā bija kafijai (+20,9%), svaigai, atdzesētai vai saldētai vistu gaļai (+14,3%), olām (+17,2%), svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+11,9%) šokolādei (+12,2%) un maizei (+3,2%). Dārgāki bija arī citi miltu konditorejas izstrādājumi (+4,7%), žāvētas, sālītas vai kūpinātas zivis (+24,1%), svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa (+25,8%), svaigi citrusaugļi (+9,5%) un zivju izstrādājumi (+6,1%). Savukārt lētāks bija sviests (-11,5%), citi svaigi augļi (-19,8%), olīveļļa (-17,8%), siers (-2,1%), kartupeļi (-8,5%) un graudaugu milti (-8,2%).
Apģērba un apavu grupā cenas gada laikā palielinājās vidēji par 2,4%. Tostarp apģērbu cenas kāpa par 2,6%, bet kurpes un citi apavi kļuva dārgāki par 2,7%.
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 6%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija elektroenerģijai (+8,6%). Dārgāka bija siltumenerģija (+4,1%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+7,2%), ūdensapgāde (+9,9%), mājokļa īres maksa (+8%), kā arī kanalizācijas pakalpojumi (+12,3%). Cenas pieauga arī pakalpojumiem mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+7,4%), dabasgāzei (+5,8%) un atkritumu savākšanai (+5,4%). Savukārt lētāki bija materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam (-2,1%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā kāpa par 3%. Gada laikā dārgāki kļuva ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, attēldiagnostikas pakalpojumi un medicīnas laboratoriju pakalpojumi. Savukārt lētāki bija medikamenti.
Transporta grupā cenas gada laikā samazinājās vidēji par 2,2%, ko galvenokārt noteica cenu kritums degvielai (-7,6%). Dīzeļdegviela kļuva lētāka par 7,7%, benzīns - par 8%, auto gāze - par 2%. Cenas saruka lietotām automašīnām. Savukārt gada laikā pieauga cenas citiem pakalpojumiem saistībā ar personiskajiem transportlīdzekļiem, personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, pasažieru pārvadājumiem ar vilcienu.
Informācijas un sakaru grupā vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 2,5%. Sadārdzinājās audiovizuālo straumēšanas pakalpojumu abonementi un audiovizuālā satura noma, kompleksie telekomunikāciju pakalpojumi, mobilo sakaru pakalpojumi. Lētāki bija datori.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,3%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+5,1%), kā arī ēdnīcu, kafetēriju un mācību iestāžu ēdnīcu pakalpojumiem (+6,1%).
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 4,8%. Dārgākas bija citas ierīces, priekšmeti un izstrādājumi personiskajai aprūpei, uzturēšanās maksa veco ļaužu pansionātā, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi, juvelierizstrādājumi un rokas pulksteņi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija cigaretēm, augstākajai izglītībai, pirmsskolas izglītībai un īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm. Savukārt lētāks bija vīns, stiprie alkoholiskie dzērieni un liķieri, alus.