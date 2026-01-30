Aukstajā laikā Latvijā sarosījušies krāpnieki, kas piedāvā iedzīvotājiem viltus kurināmo
Aukstajā laikā, kad siltuma jautājums iedzīvotājiem kļūst īpaši aktuāls, sabiedrībā sarosījušies krāpnieki, kas piedāvā kurināmo, taču pircējam to nekad tā arī nepiegādā.
Valsts policija norāda, ka, piemēram, janvāra vidū Jelgavā kāds iedzīvotājs internetā pamanījis iespēju iegādāties kokskaidu granulas. Iedzīvotājs veicis pasūtījumu trīs palešu apmērā par kopējo summu 567 eiro, naudu pārskaitot uz pārdevēja norādīto bankas kontu. Teju divas nedēļas pēc pasūtījuma veikšanas iedzīvotājs par notikušo ziņoja VP, jo nebija saņēmis pasūtīto preci, kā arī nauda, kas par to tika pārskaitīta, nav atgriezta pircējam. Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess.
Kā brīdina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), pirms kurināmā iegādes ir svarīgi pārbaudīt pārdevēja uzticamību. Institūcijā norāda, ka aukstajos laika apstākļos pieaug ēku apsildes vajadzības un veidojas kurināmā, īpaši granulu, deficīts, tāpēc PTAC atgādina, ka pirms kurināmā iegādes ir svarīgi pārbaudīt pārdevēja uzticamību.
PTAC atzīmē, ka rūpīgi jāpārbauda visa informācija par pārdevēju, tāpat jāpārbauda, vai par konkrēto pārdevēju internetā nav sūdzību, un jāsalīdzina, vai netiek piedāvāta aizdomīgi zema cena.
Saskaņā ar Latvijas Biomasas asociācija “LATbio” valdes priekšsēdētāja Didža Paleja pausto, Latvijā granulu deficīts mazumtirdzniecībā ir radies, jo tirgotāji, iepriekš slēdzot piegādes līgumus ar ražotājiem, nav izvērtējuši granulu vidējo patēriņu, bet vadījušies pēc iepriekšējās ziemas pieredzes.
Viņš stāstīja, ka granulu ražošana tiek plānota iepriekš. Ražotāji pavasarī vai vasarā ar tirgotājiem slēdz gada vai divu gadu līgumus, un rūpnīcas strādā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Patlaban granulu ražošana rit pilnā jaudā, bet patēriņam granulu nepietiek.