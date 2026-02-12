“Latviešu valoda ir mūsu identitāte!” Dace Rēķe-Birkenšteina par ceļu no skolotājas līdz slavenai valodas influencerei
Latviešu valoda nav tikai mācību priekšmets skolā – tā ir mūsu identitāte, domāšanas veids un piederības zīme. Par to ikdienā atgādina latviešu valodas skolotāja un digitālā satura autore Dace Rēķe-Birkenšteina, kura ar “Instagram” konta @tavavaloda starpniecību jau teju septiņus gadus iedvesmo tūkstošiem cilvēku rakstīt un runāt pareizi, apzināti un ar cieņu pret savu valodu.
Skolotāja četrās paaudzēs un digitālā satura autore
Dace Rēķe-Birkenšteina par latviešu valodas skolotāju strādā jau vairāk nekā 15 gadus. Pedagoģija viņas dzimtā ir tradīcija – četrās paaudzēs visi ir bijuši skolotāji. Līdztekus darbam skolā viņa kļuvusi arī par atpazīstamu valodas influenceri digitālajā vidē.
“Es gribētu teikt, ka jā,” viņa atbild uz jautājumu, vai sevi var dēvēt par valodas influenceri. “Esmu digitālā satura autore, kas veido ierakstus par latviešu valodu.”
2019. gada 11. jūlijā tika izveidots “Instagram” konts @tavavaloda. Zīmīgi, ka lēmums par tā izveidi pieņemts Jaunās Teikas “Teikumā”. Konta mērķis no paša sākuma bijis skaidrs – parādīt, ka latviešu valoda var būt interesanta, dzīva un saprotama ikvienam.
No 9000 līdz gandrīz trīsreiz vairāk sekotāju
Pirmajā darbības gadā kontam bija gandrīz 9000 sekotāju. Šobrīd to skaits ir teju trīs reizes lielāks. Aiz katra ieraksta slēpjas vismaz stunda darba un viena rūpīgi izstrādāta ideja.
Dace uzsver, ka svarīgākais ir skaidri formulēt vēstījumu, ko vēlas nodot sekotājiem – tikai pēc tam seko jautājumi, kad un kā publicēt saturu. Viņa gan neuzskata, ka konta uzturēšana būtu pielīdzināma pusslodzes darbam, taču ieguldītais laiks un enerģija ir ievērojami.
Nozīmīgs atbalsts ir ģimene – īpaši vīrs Rolands, kurš palīdz un, ja nepieciešams, pieskata divarpus gadus veco dēlu Kārli, kamēr top apjomīgāki ieraksti.
Sirdshobijs vai misija?
Savus digitālos centienus Dace vairāk dēvē par sirdshobiju, reizēm pat par misiju. Sadarbību piedāvājumu nav daudz – iespējams, tāpēc, ka viņa salīdzinoši reti publicē attēlus ar sevi. Reiz pat saņemta vēstule ar jautājumu, vai @tavavaloda nav robots.
Profilā ievietota arī “BuyMeACoffee” saite, kas ļauj sekotājiem brīvprātīgi atbalstīt viņas darbu.
Īpašs pagrieziena punkts bija 2023. gadā, kad Dace uzvarēja Influenceru kodeksa nominācijā “Pašizaugsme un izglītība” medium (10 000–25 000 sekotāju) kategorijā. “Tas man bija kā apstiprinājums, ka tas, ko daru, ir svarīgi ne tikai man, bet arī citiem,” viņa atzīst.
Lai gan bijuši brīži, kad šķitis – “viss, tas nav tā vērts”, viņa turpina iesākto ar prieku. Katrs “patīk”, dalīšanās un jauns sekotājs tiek pamanīts un novērtēts.
Īpaši viņai patīk tiešā saziņa ar sekotājiem – jautājumi par komatu lietojumu, pareizrakstību vai vārdu nozīmi. Nereti viņas atbildes palīdz pat izšķirt ģimenes strīdus.
Darbs skolā, korektūras un ģimene
Ikdienā Dace strādā skolā trīs dienas nedēļā, bet pārējās divas velta ierakstu plānošanai un teksta korektūrām. Pirms trim gadiem viņa nodibināja SIA “Tava valoda”, sniedzot korektūras pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām. Savukārt brīvdienas viņa sauc par svētām – tās pilnībā veltītas ģimenei.
Papildus digitālajam saturam izveidota arī pašai sava mājaslapa, kur iespējams iegādāties apģērbu ar valodas vēstījumiem. Džemperi, T krekli un cepures ar uzrakstiem “Tevis dēļ” un “Dzīvoju sev” ir veids, kā pareiza latviešu valoda iziet ārpus interneta vides. Top arī trešais vēstījums, taču tas pagaidām paliek noslēpumā.
“Sniegvilksnis” un citi piemirstie vārdi
Plašu rezonansi sabiedrībā nesen izraisīja vārds “sniegvilksnis”. Dace atzīst – tas apliecina teicienu “viss jaunais ir labi aizmirsts vecais”. Viņai šis vārds nebija pārsteigums, jo tas darināts no ikdienā lietojamiem vārdiem “sniegs” un “vilkt”.
Reaģējot uz sabiedrības interesi, viņa izveidoja ierakstu “Ziemas laikapstākļu vārdnīca”, kur iekļāva tādus vārdus kā “spelgoņa”, “zempūtis” un “stindzenis”. Ierakstu apskatījuši vairāk nekā 50 tūkstoši lietotāju.
Viņa regulāri skaidro arī vārdadienu vārdu nozīmes un apvidvārdus. Piemēram, “mārtiņš” kā apvidvārds nozīmē "liels koka āmurs, ko lieto būvniecībā". Tas atklāj, cik bagāta un daudzslāņaina ir latviešu valoda.
Biežākās kļūdas un digitālā laikmeta izaicinājumi
“Man ļoti patīk teiciens: "Nekļūdās tikai tie, kas neko nedara",” saka Dace. Viņasprāt, daudzas kļūdas rodas steigā, nevis nezināšanas dēļ. Viņa iesaka izmantot “Word” pareizrakstības pārbaudi, vietni tezaurs.lv, kā arī vienmēr rūpīgi pārlasīt mākslīgā intelekta vai autokorektora radīto tekstu.
“Kazas un kāzas tomēr nav viens un tas pats,” viņa atgādina.
Runājot par skolēnu valodas zināšanām digitālajā laikmetā, Dace uzskata, ka angļu valodas ietekme nav ienaidnieks, bet gan tests mūsu spējai mācīt valodu elastīgi, sasaistot klasisko valodas normu ar mūsdienu realitāti. Valoda ir pakļauta dabiskām pārmaiņām, un tās attīstība ir sabiedrības kopīga atbildība. Skolēni ne vienmēr saprot, ka latviešu valoda nav tikai mācību priekšmets un ka tā ir arī mūsu identitāte.
Viņa uzsver – latviešu valoda nekļūst nabagāka, tā kļūst citāda. Aizguvumi vienmēr ir bijuši un būs, taču valodas lietotāju ziņā ir apzināti izvēlēties, kādus vārdus lietot.
Skats nākotnē
Tuvākajā nākotnē Dace plāno turpināt iesākto – attīstīt prasmes, strādāt vidē, kur var dot jēgpilnu ieguldījumu, un būt atvērta projektiem, kas saskan ar viņas vērtībām. Viņai svarīgāka par skaļiem projektu nosaukumiem ir kvalitatīva attīstība un pieredzes paplašināšana.
No klases tāfeles līdz sociālo tīklu ierakstiem – Dace Rēķe-Birkenšteina pierāda, ka latviešu valoda var būt ne tikai pareiza, bet arī aizraujoša, aktuāla un vienojoša.