Skandalozie brāļi Poli “saķeras” soctīklos; fani apsūdz Džeiku liekulībā
Skandalozā “YouTube” zvaigzne Logans Pols vērsies pret savu brāli — “YouTube” slavu guvušo bokseri Džeiku Polu — pēc tam, kad Džeiks kritizēja repera “Bad Bunny” uzstāšanos "Super Bowl" puslaika šovā, nosaucot viņu par “viltus amerikāni”.
Puertoriko izcelsmes reperis “Bad Bunny” ar savu uzstāšanos spāņu valodā sašķēla Amerikas sabiedrību — daži sūdzējās, ka tas neesot “ASV kultūru atspoguļojoši”, kamēr citi norādīja, ka tā bijusi pozitīva spāniski runājošās un latīņamerikāņu kopienas reprezentācija un ka tā galu galā ir daļa no plašākas Amerikas kultūras.
Pirms svētdienas spēles Džeiks Pols mudināja fanus boikotēt puslaika šovu, lai paustu atbalsta trūkumu Nacionālajai futbola līgai (NFL). Brāļu fani varētu būt pārsteigti par Džeika nostāju, jo viņš un Logans 2021. gadā pārcēlās uz Puertoriko, sakot, ka vēlas izmantot tās nodokļu atvieglojumus.
Svētdien platformā “X” Džeiks rakstīja: “Apzināti izslēdzu puslaika šovu. Apvienosimies un parādīsim lielajām korporācijām, ka viņas nevar vienkārši darīt, ko grib, bez sekām (kas viņām nozīmē skatījumu skaitu). Jūs esat viņu ieguvums. Saprotiet, ka jums ir vara. Izslēdziet šo puslaiku. Uzstājas viltus Amerikas pilsonis, kurš publiski ienīst Ameriku. Es to nevaru atbalstīt.”
Vēlāk Logans pārpublicēja Džeika ierakstu un nosodīja brāļa publiskos komentārus, uzsverot, ka viņa brāļa viedoklis par šovu nesakrīt ar viņa paša uzskatiem. Jūtūberis Logans — kurš spēli apmeklēja kopā ar savu sievu Nīnu Agdalu (viņa pazīstama arī kā Kristapa Porziņģa kādreizējā kaimiņiene) — rakstīja: “Es mīlu savu brāli, bet es tam nepiekrītu. Puertorikāņi ir amerikāņi, un es priecājos, ka viņiem tika dota iespēja parādīt talantu, kas nāk no salas.”
Fani arī ātri norādīja Džeikam — kurš ir no Klīvlendas — uz viņa “liekuļīgajiem komentāriem”, atgādinot, ka viņa dzīvesvieta ir Puertoriko. Kāds rakstīja: “Tev pieder māja Puertoriko un tu plivini tās karogu, kad tas ir izdevīgi. Tā vietā, lai teiktu “viltus amerikānis”, pasaki, ko tu patiesībā domā.”
Pašlaik Džeiks dzīvo Dorado, Puertoriko, savrupmājā aptuveni 16 miljonu dolāru vērtībā. Tiek uzskatīts, ka tajā ir astoņas guļamistabas, 10 vannasistabas, 40 cilvēkiem paredzēta burbuļvanna, kūrorta stila baseins un atsevišķa izklaides ēka.
Džeiks iepriekš ar lepnumu demonstrējis Puertoriko karogu sporta pasākumos un to nēsāja arī uz boksa šortiem cīņā pret Entoniju Džošua pagājušajā gadā.
Pievēršot uzmanību šai pretrunīgajai uzvedībai, kāds teica: “Džeiks Pols šobrīd dzīvo Puertoriko, lai izvairītos no Amerikas nodokļu maksāšanas. Tādu lietu vienkārši nevar izdomāt.”
Kamēr Logans tiešsaistē iestājās pret brāļa viedokli, daži atzīmēja, ka, kad viņam spēlē jautāja, vai viņš ir sajūsmināts par “Bad Bunny” šovu, viņš jau bija teicis “nē”.
Uz skatuves “Bad Bunny” demonstrēja dažādus karogus, kas pārstāvēja valstis visā Amerikā, un uzstāšanos veltīja vienotības idejai.
Lai gan puslaika šovā viņš lielākoties izvairījās no ASV politikas, “Bad Bunny” izraisīja diskusiju par Imigrācijas un muitas dienestu (ICE), kad skatītāji sajauca tajā redzamo bērnu aktieri ar Liamu Ramosu, kas nesen tika atbrīvots no aizturēšanas centra Teksasā kopā ar savu tēvu Adrianu. Abi, sākotnēji no Ekvadoras, janvārī kļuva plaši apspriesti internetā pēc tam, kad ICE aģenti viņus aizturēja, viņiem atgriežoties no bērnudārza Mineapolē.
Tomēr ne visus galvenā mākslinieka uzstāšanās sajūsmināja. ASV prezidents Donalds Tramps puslaika šovu nodēvēja par “absolūti briesmīgu”, piebilstot: “Tam nav nekādas jēgas, tas ir apvainojums Amerikas diženumam un neatspoguļo mūsu panākumu, radošuma vai izcilības standartus.”
“Neviens nesaprot ne vārda no tā, ko šis puisis saka, un dejas ir pretīgas, īpaši jaunajiem bērniem, kuri skatās visā ASV un visā pasaulē,” viņš turpināja. “Šis “šovs” ir vienkārši “spļāviens sejā” mūsu valstij, kas katru dienu uzstāda jaunus standartus un rekordus — tostarp labāko akciju tirgu un 401(k) vēsturē!”