Kā ziemā uzvedas "Tiguan" mazais brālis, jaunais "Volkswagen T-Roc"?
Jaunais Volkswagen T-Roc iepriekšpārdošanā bija pieejams jau 2025. gada beigās. Tagad tas ieradies Latvijā, un laiks noskaidrot, cik maksā, kā brauc un ko vēl varam sagaidīt?
Ieskatoties jaunā T-Roc cenu lapā, uzreiz pamanīsim vairākas lietas. Pirmā - pagaidām tas pieejams tikai ar viena veida motoru, 1,5 litru eTSI. Sākuma cena ir 27 000 eiro. Komplektācijas ir trīs - Life, Style un vissportiskākā R-Line.
R-Line komplektācija jau tā ir gana plaša, taču mēs gribam ielūkoties ekstru sarakstā. Var dabūt navigāciju, melnu jumtu, matricu gaismas, automātisko “parkošanos”, 360 grādu kameru. Viss pārējais ir standartā. Tostarp arī dzidrs head - up displejs, kādu iepriekšējos T-Roc neatminamies. T-Roc vienīgajam dzinējam ir 150 ZS. Krosovers ir vieglāks par Tiguan un tikai nedaudz smagāks par Golf. 1,5 l dzinējs tam ir perfekti piemērots.
Vadītāja vietas ergonomika kopē Tiguan - līdz pat daudzfunkciju grozāmsvirai pa vidu. Arī jaunajam T-Roc vairs nav manuālo kārbu. Ar pieticīgākiem riteņiem par 20” T-Roc būtu gan komfortablāks, gan izveicīgāks. Bet kas tad Volkswagen T-Roc sagaida nākotnē? Šis ir tikai sākums. Ar laiku jaunais T-Roc tiks pie citiem dzinējiem un pat pilnpiedziņas. Šis būs pirmais Volksewagen ar jauno pašuzlādes hibrīdu. Saskaņā ar jaunāko informāciju, to varam gaidīt jau šā gada otrajā pusē. Bet esošie T-Roc plašā izvēlē ir pieejami tūlīt bez īpašas pasūtināšanas un gaidīšanas.