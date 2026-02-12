Valmierā autoostas teritorijā trīs jaunieši piekauj zēnu un pēc tam uzbrūk arī policijas darbiniekiem
11. februārī plkst. 18.37 Valmieras novadā, Valmierā, Stacijas ielā, Valmieras autoostas teritorijā, starp vairākām personām izcēlās kautiņš, kura laikā trīs personas uzbruka vienam jaunietim, ziņo Valsts policija.
Notikuma vietā operatīvi ieradās Valsts policijas norīkojums. Ierodoties tika konstatēts, ka 2005., 1999. un 2001. gadā dzimuši jaunieši rupji pārkāpj sabiedrisko kārtību un iesaistījušies fiziskā konfliktā ar 2011. gadā dzimušu jaunieti, nodarot viņam miesas bojājumus. Cietušais ar sasitumiem nogādāts medicīnas iestādē.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju konflikts sācies pēc tam, kad cietušais aizrādījis kompānijai par sasistu pudeli. Pēc aizrādījuma starp personām izcēlies kautiņš.
Notikušo pamanīja Valsts policijas darbinieki, kuri nekavējoties iesaistījās situācijas risināšanā. Taču personas izrādīja aktīvu pretošanos un uzbruka policijas darbiniekiem. Visas trīs personas tika operatīvi aizturētas un nogādātas policijas iecirknī apstākļu noskaidrošanai.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess par huligānismu un uzbrukumu varas pārstāvim. Valsts policijas darbinieks pēc notikušā vērsies medicīnas iestādē.
Visas trīs aizturētās personas ievietotas īslaicīgās aizturēšanas vietā. Minētā kompānija Valsts policijai jau iepriekš bijusi zināma.
Valsts policija aicina atsaukties notikuma aculieciniekus, kuri varētu sniegt informāciju, zvanot pa tālruni 112.