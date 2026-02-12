Rīdzinieki satraukti par nelegālajiem gaisa vadiem: dome situāciju risina jau trīs gadus
Sociālajos tīklos atkal uzvirmojusi diskusija par nelegālajiem gaisa vadiem Rīgas ielās. Iedzīvotāji dalās ar fotogrāfijām no dažādām galvaspilsētas vietām, kur starp ēkām redzami savilkti kabeļi un vadi, kas, pēc viņu teiktā, bojā pilsētvidi.
“2022. gadā @RigasDome solīja sākt griezt nelegālos gaisa vadus. Taču skats šodien dažās vietās ir drausmīgs — gan centrā, gan apkaimēs,” raksta kāds sociālo tīklu lietotājs.
Jautājums aktuāls jau vairākus gadus
Par problēmu publiski tika runāts arī 2023. gada augustā, kad Rīgā pirmo reizi tika demontēts nelegāls gaisa vads un namu apsaimniekotāji tika aicināti aktīvāk rīkoties.
Tolaik tika skaidrots, ka daudziem daudzdzīvokļu ēku pārvaldniekiem un īpašniekiem raizes sagādā nevienam nepiederoši un patvaļīgi izvietoti gaisvadi — starp ēkām izvilkti kabeļi, kuru izcelsme un atbildīgais nereti nav skaidri nosakāms. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments bija sagatavojis ieteikumus namu apsaimniekotājiem par rīcību gadījumos, ja rodas aizdomas par patvaļīgi uzstādītu gaisvadu.
Gaisvadu izbūve aizliegta jau gandrīz 20 gadus
Tagad, 2026. gadā, Jauns.lv vērsās Rīgas domē, lai noskaidrotu, kā situācija attīstījusies.
Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments norāda, ka pakāpeniska pāreja uz pazemes kabeļu līnijām visā Rīgas teritorijā noteikta jau ar 2005. un 2006. gada saistošajiem noteikumiem. Arī jaunais Rīgas teritorijas plānojums, kas apstiprināts 2021. gada 15. decembrī, paredz, ka tīkli jāizvieto pazemē, un gaisvadi pieļaujami tikai izņēmuma gadījumos — ja pazemē fiziski nav vietas jauniem tīkliem.
Pašvaldība uzsver, ka jaunu gaisvadu izbūve Rīgā nav atļauta jau aptuveni 20 gadus. Tomēr vēsturiski dažādos periodos normatīvais regulējums to pieļāva, tāpēc pilsētā šobrīd ir gan legāli, gan liels skaits nelegāli izbūvētu gaisvadu.
“Rīgas pašvaldība apzinās šo problēmu, un mērķis ir sakārtot pilsētvidi, respektējot kultūrvēsturiskās vērtības un pakāpeniski novēršot patvaļīgi izvietotos gaisvadus,” teikts pašvaldības komentārā.
Pilotprojekts un plānotās izmaiņas
Pašvaldība informē, ka regulāri tiekas ar sakaru operatoriem un iesniegusi priekšlikumus Ekonomikas ministrijai par izmaiņām būvniecības normatīvajos aktos.
2025. gada nogalē sadarbībā ar vienu no sakaru operatoriem īstenots pilotprojekts, kura laikā vairāk nekā desmit nelikumīgi izvietoti vadi apvienoti vienā likumīgi izbūvētā līnijā. Pašvaldība norāda, ka tas apliecina — situāciju iespējams uzlabot.
Vienlaikus Rīgas dome informē, ka Ekonomikas ministrijā tiek izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kas veicinās gaisvadu līniju demontāžu. Par konkrētām plānotajām izmaiņām pašvaldība aicina vērsties ministrijā.
Iedzīvotāji gaida redzamus rezultātus
Kamēr normatīvais regulējums tiek pilnveidots un tiek īstenoti pilotprojekti, daļa rīdzinieku uzskata, ka vizuāli haotiskā kabeļu ainava joprojām būtiski ietekmē pilsētvides kvalitāti.
Jautājums paliek atklāts — cik ātri un kādā apjomā nelegālie gaisa vadi no Rīgas ielām pazudīs arī praksē, ne tikai dokumentos.