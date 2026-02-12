Skandalozās skeletona sacensības Emīls Indriksons sāk ar vietu otrā desmita beigās
Latvijas sportists Emīls Indriksons ceturtdien olimpisko spēļu skeletona sacensībās pirmajā braucienā uzrādīja 17. rezultātu, bet līderis pēc pirmā brauciena ir Mets Vestons no Lielbritānijas.
Indriksons pirmo braucienu veica 57,29 sekundēs, bet latvieša Martina Dukura trenētais Vestons finišēja pēc 56,21 sekundes, sasniedzot jaunu trases rekordu.
Otrais pēc pirmā brauciena ir Aksels Jungs no Vācijas, kurš līderim zaudē 0,06 sekundes, bet labāko trijnieku noslēdz mājinieku skeletonists Amedeo Baņiss, kurš no Vestona atpaliek 0,16 sekundes.
Uz starta izgāja 24 no 25 sākotnēji pieteiktajiem sportistiem. Jau ziņots, ka īsi pirms sacensībām Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) diskvalificēja Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču, kurš atteicās mainīt ķiveri, uz kuras attēloti vairāk nekā 20 ukraiņu sportisti un treneri, kas nogalināti Krievijas uzsāktajā karā. Latvijas izlases treneris Šteinbergs jau uzrakstījis un iesniedzis protestu.
Otrais brauciens Kortīnā d'Ampeco sāksies plkst. 12.08 pēc Latvijas laika, bet nākamie divi notiks piektdien. Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanāls LTV7.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos un jau paspējuši izcīnīt vienu medaļu. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.