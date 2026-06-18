Maskavā sācies melns "naftas lietus": automašīnas, logus un drēbes klāj naftas pilieni
Maskavas apgabalā pirmo reizi kopš uzbrukuma Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai lijis naftas lietus. Pilsētas iedzīvotāji ziņo par melnām nogulsnēm un deguma smaku pēc uzbrukuma Kapotņas naftas pārstrādes rūpnīcai.
Medijs "Agentstvo" ziņo, ka Maskavā un apkārtējā reģionā pirmo reizi kopš trieciena Kapotņas naftas pārstrādes rūpnīcā ir lijis bīstams melns "naftas lietus". Balašihas un Ļubercu iedzīvotāji netālu no Maskavas pamanīja melnas nogulsnes, kas atgādina naftas produktus.
Vides aizstāvji brīdina, ka bīstams piesārņojums varētu sasniegt Elektrostaļu, Noginsku, kā arī Ivanovas un Vladimira apgabalus. Pirmie par melnajiem nokrišņiem ziņoja Balašihas Žeļeznodorožnijas mikrorajona iedzīvotāji. Sociālajos tīklos tiek publicētas piesārņotu palodžu, automašīnu, apģērba un citu virsmu fotogrāfijas. Vietējie iedzīvotāji sūdzas arī par tumšām debesīm un spēcīgu deguma smaku.
Krievu ekologs Georgijs Kavanosjans laikrakstam "Govorit Moskva" pastāstīja, ka piesārņojums varētu izplatīties uz Maskavas apgabala ziemeļaustrumiem, tostarp uz Elektrostaļu. Saskaņā ar "Meteoweb" prognozi, sadegšanas produkti varētu nokrist vietām Ļubercos, Staraja Kupavnā, Noginskā un tālāk Ivanovas un Vladimira apgabalu virzienā. Naftas lietus iepriekš ir reģistrēts Tuapsē, Permā, Rjazaņā un Ribinskā. Šis ir pirmais šāda veida incidents Maskavas apgabalā. Sociālo mediju lietotāji norāda, ka karš arvien vairāk ietekmē krievus.
18. jūnija rītā Ukrainas bezpilota lidaparāti atkārtoti uzbruka Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņas rajonā Krievijas galvaspilsētā, izraisot plaša mēroga ugunsgrēku. Vēlā 17. jūnija vakarā kļuva zināms, ka aptuveni 310 Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbrukuši militāriem un stratēģiskiem objektiem Krievijā un krievu okupētajās Ukrainas teritorijās. Lielākā daļa bezpilota lidaparātu devās Maskavas virzienā.
Neilgi pēc pusnakts Maskavas apgabalā tika izsludināta gaisa uzlidojuma trauksme. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins plkst. 4:39 paziņoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība 18. jūnija naktī esot notriekusi 15 Ukrainas bezpilota lidaparātus, kas lidoja Krievijas galvaspilsētas virzienā. Maskavas iedzīvotāji ziņo, ka vietējā naftas pārstrādes rūpnīca atkal cietusi no bezpilota lidaparātu uzbrukuma. Šo informāciju apstiprina daudzas tiešsaistē publicētas fotogrāfijas un video.
Pārstrādes rūpnīcā reģistrēti sprādzieni un ugunsgrēki. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai aptuveni 15 kilometru attālumā no Kremļa. Tā piegādā aptuveni 35% no Krievijas galvaspilsētas degvielas vajadzībām. 16. jūnija naktī Ukrainas bruņotie spēki tai uzbruka, atspējojot AVT-6 jēlnaftas pārstrādes bloku.