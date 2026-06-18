Enriko Avots.
Sabiedrība
Šodien 16:55
Mūžībā devies latviešu aktieris Enriko Avots
Ar sēru vēsti dalījusies televīzijas raidījumu vadītāja Henrieta Verhoustinska. Savā "Facebook" profilā viņa ziņo, ka mūžībā devies Jaunatnes teātra aktieris Enriko Avots. Viņam bija 73 gadi.
Enriko Avots bija latviešu aktieris, dzimis teātra darbinieku ģimenē. Mācījies Rīgas 8. vakara vidusskolā, pabeidzis Latvijas valsts konservatorijas Teātra fakultāti. Darbojies Jaunatnes teātrī, vēlāk — Jaunajā Rīgas teātrī. Strādājis Latvijas televīzijā. Pazīstams kā Varis Visvaris TV bērnu raidījumā "Kas Te? Es Te!".
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Enriko Avota tuviniekiem.