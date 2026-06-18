Trīs Latvijas augstskolas uzlabojušas pozīcijas pasaules universitāšu reitingā
Trim Latvijas zinātņu universitātēm gada laikā ir izdevies uzlabot pozīcijas lielākajā daļā "QS" pasaules universitāšu reitinga rādītāju. Augstāko novērtējumu starp Latvijas augstskolām ieguvusi Rīgas Tehniskā universitāte.
Zināms, ka Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) pakāpusies no 761.-770. vietas uz 751.-760. vietu. Latvijas Universitāte (LU) - no 801.-850. vietu grupas uz 781.-790. vietu grupu. Savukārt Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) saglabājusi vietu 1001.-1200. vietu grupā.
RTU vislabāk novērtēta ārvalstu studentu īpatsvara kategorijā. Tā arī uzlabojusi darba devēju reputācijas un absolventu nodarbinātības rezultātus. Vienlaikus universitātes vājākās pozīcijas joprojām ir pētniecības ietekmes rādītāji, īpaši citējumu skaits uz vienu mācībspēku un akadēmiskā reputācija, lai gan arī šajās kategorijās vērojams neliels progress.
LU šogad uzrādījusi uzlabojumus lielākajā daļā vērtēto kategoriju. Augstskolas spēcīgākās puses ir absolventu nodarbinātības rezultāti, starptautiskā pētniecība un ilgtspēja. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauguši arī darba devēju reputācijas un ārvalstu studentu piesaistes rādītāji. Vienlaikus LU joprojām salīdzinoši vājāk veicas internacionalizācijas jomā, jo ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla īpatsvars ir zemāks nekā pārējām Latvijas augstskolām. Nedaudz samazinājies arī akadēmiskās reputācijas vērtējums.
Tikmēr RSU saglabā izteiktu līderpozīciju ārvalstu studentu piesaistē. Augstskola uzlabojusi vairākus rādītājus, tostarp darba devēju reputāciju, absolventu nodarbinātības rezultātus, pētniecības rādītājus un ilgtspējas novērtējumu. Tomēr, neraugoties uz progresu, RSU joprojām vājākie rezultāti ir pētniecības ietekmes, akadēmiskās reputācijas un nodarbinātības kategorijās.
No Baltijas valstīm visaugstāk novērtēta Tartu Universitāte (367. vieta), tai seko Viļņas Universitāte (465. vieta), pēc tam - Tallinas Tehnoloģiju universitāte (600. vieta. Savukārt topa pirmajā vietā tradicionāli ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, bet otro vietu dala Londonas Karaliskā koledža un Stenforda Universitāte. Kopumā reitingā vērtētas 1504 augstskolas.