Krievijas pretgaisa aizsardzība atkal piedzīvo izgāšanos - ukraiņi vēlreiz uzbrukuši Maskavai. VIDEO
Naktī uz ceturtdienu Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā, izraisot tajā ugunsgrēku, paziņojis galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins.
The moment the FP-1 drone struck one of the units at the Moscow oil refinery. https://t.co/ibupq8ofJc pic.twitter.com/ttPQTEntAq— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 18, 2026
Sobjaņins atzinis, ka lidrobotu uzlidojuma atvairīšana turpinās, taču vairākiem droniem izdevies izlauzties līdz naftas pārstrādes rūpnīcai.
Mērs apgalvo, ka kopumā pārtverti 180 lidroboti, kas atradušies ceļā uz Maskavu. Tīmeklī izplatītajos videoierakstos redzami vairāki ugunsgrēka perēkļi Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcas teritorijā.
Момент удару по резервуару на Московському НПЗ: вибухом зірвало люк https://t.co/Ud2Ustbdzt pic.twitter.com/nXfVwFhGOa— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) June 18, 2026
Virs pilsētas paceļas lieli melnu dūmu stabi, kas saredzami no dažādiem Maskavas rajoniem. Notriekta lidrobota atlūzas izraisījušas ugunsgrēku arī vienā no Maskavas tirdzniecības kompleksiem.
Масквабад - асвабаждєніє pic.twitter.com/lCzJikWWuR— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) June 18, 2026
Uzlidojuma dēļ naktī darbu apturējušas visas četras Maskavas lidostas - Šeremetjeva, Domodedova, Vnukova un Žukovska. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 kilometrus no Kremļa, un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa.
Uzbrukums Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot tajā ugunsgrēku, notika arī naktī uz otrdienu. Ukraiņu lidrobotu uzlidojums rūpnīcai notika arī 17. maijā, kad cieta 12 cilvēki. Vairums cietušo bija rūpnīcas darbinieki, kas tobrīd atradās uzņēmuma caurlaides telpā.
Uzlidojumā cietis arī Maskavas apgabals. Apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka Žukovā lidrobots trāpījis kādā daudzdzīvokļu namā, taču cietušo neesot. Tikmēr Elektrostaļā ievainota kāda sieviete.
Ukraiņu lidroboti naktī uz ceturtdienu uzbrukuši arī Krievijas Rostovas un Belgorodas apgabaliem, izraisot ugunsgrēkus naftas bāzē Gukovā un armijas noliktavā pie Šebekinas, ziņo "Telegram" kanāli un vietējās varasiestādes.
Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusarjs pavēstījis, ka uzlidojumā Gukovai viens cilvēks gājis bojā, bet divi guvuši ievainojumus.
Ugunsgrēki Gukovā izcēlušies vēl divos objektos un nodarīti bojājumi dīzeļlokomotīvei. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz ceturtdienu notriekti 555 ukraiņu lidroboti. Cik bezpilota lidaparātus nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo.