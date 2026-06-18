Sociālos tīklus iekaro sirsnīgs video: pilsētā uz ietves nofilmēta ežu mamma ar trīs mazuļiem
Sociālajos tīklos plašu ievērību un cilvēku simpātijas izpelnījies kāds Latgalē uzņemts video, kurā iemūžināta ežu ģimenīte. Kāds aculiecinieks piefiksējis brīdi, kad pa pilsētas ietvi dienas laikā nesteidzīgi pārvietojas ežu mamma, kurai cieši seko trīs pavisam nelieli ežuki.
Publicētajos kadros redzama ežu mātīte, kurai apkārt spieto trīs pavisam mazi ežuki. Mazuļi turas cieši klāt savai mātei, instinktīvi sekojot tās gaitām un meklējot drošību.
Īsais video rullītis ātri vien piesaistījis sociālo tīklu lietotāju uzmanību, īsā laikā saņemot tūkstošiem "patīk" atzīmju un sajūsmas pilnus komentārus.
Eži pilsētvidē un apdzīvotās vietās Latvijā nav retums. Pavasara beigās un vasaras pirmajā pusē ežu mātītes bieži pārvietojas kopā ar saviem mazuļiem, meklējot barību un drošākas patvēruma vietas.
Speciālisti aicina iedzīvotājus, sastopoties ar ežiem un viņu mazuļiem, dzīvniekus lieki netraucēt, neaiztikt tos ar rokām, necensties pārvietot, izņemot gadījumus, ja dzīvnieks atrodas tiešās briesmās uz brauktuves, kā arī ļaut meža iemītniekiem mierīgi turpināt savu ceļu.