Konkurss “Latvijas Gada motocikls 2026”
Lai apzinātu un veicinātu Latvijas motopasaules aktivitātes, informētu klientus un pievērstu uzmanību motociklam kā transporta, atpūtas, sporta un izklaides veidam, ...
FOTO: paziņoti konkursa “Latvijas Gada motocikls 2026” rezultāti
Lai apzinātu un veicinātu Latvijas motopasaules aktivitātes, informētu klientus un pievērstu uzmanību motociklam kā transporta, atpūtas, sporta un izklaides veidam, tiek rīkots konkurss “Latvijas Gada motocikls 2026”.
Tas notiek no 2014. gada un, ņemot vērā C19 ierobežojumus, 2026. gadā pasākums norisinājās 11. reizi. Konkursu 20. aprīlī atklāja motociklu izstāde i/c “Akropole Rīga”. Pēc testiem Biķernieku kompleksajā sporta bāzē 14. maijā žūrija izvērtēja savus favorītus.
Apbalvošanas ceremonijā 18. jūnijā “Rīgas Motormuzejā” paziņoja uzvarētājus - 45 kandidāti no dažādiem pasaules ražotājiem pretendēja uz titulu 15 nominācijās. Fināla pasākumā tika pasniegta ceļojošā balva, kuru darinājis Latvijas juveliermākslinieks Oļegs Auzers un nomināciju balvas, kuru autors ir Māris Mūrnieks.
“Latvijas Gada motocikls 2026” uzvarētāji:
Latvijas Gada Ielas motocikls 2026 - HONDA CB750 HORNET E-Clutch;
Latvijas Gada Mazais Ielas motocikls 2026 - Aprilia Tuono 457;
Latvijas Gada Piedzīvojumu (Adventure) Motocikls 2026 - Suzuki DL800 DE;
Latvijas Gada Mazais Piedzīvojumu (Adventure) motocikls 2026 - Kawasaki KLE 500D;
Latvijas Gada Powerbike 2026 - BMW R 1300 R;
Latvijas Gada Tūrisma motocikls 2026 - BMW R 1300 RT;
Latvijas Gada Šosejas Sporta motocikls 2026 - Triumph Daytona 660;
Latvijas Gada Bezceļa motocikls 2026 - Ducati Desmo 450 MX;
Latvijas Gada Motorollers 2026 - Vespa GTS 125 Super Sport;
Latvijas Gada Cruiser 2026 - Ducati XDiavel V4;
Latvijas Gada Tautas balsojums 2026 - Moto Morini X-Cape 1200 Energy Red;
Latvijas Gada Pārdotākais motocikls 2026 – BMW (252 motocikli);
“Latvijas Gada motocikls 2026” 2. vieta - HONDA CB750 HORNET E-Clutch;
“Latvijas Gada motocikls 2026” 3. vieta - Triumph Daytona 660;
“Latvijas Gada motocikls 2026” Galvenā balva - BMW R 1300 R.
Konkursā “Latvijas Gada motocikls 2026” žūrijas dalībniekiem ir obligāti saistošs konkursa Nolikums, kur atrunāta konkursa tehniskā norise un vērtēšanas kritēriji, kā arī Ētikas kodekss. Šajos normatīvajos dokumentos ietvertajam jāsekmē konkursa organizatoriskā izdošanās un jānodrošina iespējami godīga jeb mazāk subjektīva vērtēšana. Par Nolikuma un Ētikas kodeksa klaju neievērošanu jebkurš žūrijas loceklis var tikt atskaitīts no līdzdalības konkursā.
Konkursa tehniskais direktors Oskars Irbītis: “Šis gads bija īpašs ar to, ka konkursā tika pieteikts rekordliels dalībnieku skaits. Žūrijai bija ļoti daudz darba, bet visi tika galā ar saviem pienākumiem. Konkursam pieteikto motociklu skaits ļoti precīzi atspoguļo kopējās moto pasaules tendences un tirgus struktūras izmaiņas.
Pat iepriekš ierasti vadošajiem ražotājiem ir nopietni jācīnās ar jaunajiem konkurentiem, kas ir devis ļoti pozitīvu rezultātu patērētājiem – motocikla pieejamība ir kļuvusi plašāka, ir pieejami lētāki motocikli, bet ar pietiekami augstu kvalitāti un drošību. Tas nozīmē, ka motociklu uz mūsu ceļiem paliks tikai vairāk.”
Tāls Meļķis, izstādes BKSB 60 kurators, žūrijas loceklis: “Esam gandarīti, ka konkursa rezultāti tika paziņoti “Rīgas Motormuzejā”, tā nostiprinot saikni starp pagātni un šodienu. Konkursa noslēguma pasākuma fonā – unikāla Biķernieku trases 60 gadu jubilejas izstāde, kurā dominē senie sacīkšu motocikli un vēl nepublicēti fotoatēli no trases vēsturiskā arhīva.”
“Latvijas Gada motocikls 2026” idejas autors ir motožurnālists Arnis Blodons, žūrijas priekšsēdētājs ir motožurnālists un radošā personība, “Zebra” TV seja Pauls Timrots, tehniskais direktors ir CSDD drošības eksperts Oskars Irbītis. Pasākuma organizators - SIA “Grafikas”.