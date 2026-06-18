Drosmes Kolizejs Liepāja - atklāj jaunu Drosmes skrējiens sezonu ar inovatīvu formātu
Liepājas pludmalē 13. jūnijā startēja vienpadsmitā Drosmes Skrējiena sezona ar jauno šķēršļu formātu “Drosmes Kolizejs”, pulcējot 64 dalībniekus un septiņas komandas dinamiskā 400 metru trasē. Nākamie posmi gaidāmi 18. jūlijā Jēkabpilī, 22. augustā Rīgā un 19. septembrī atkal Liepājā.
Liepājā, Liepājas pludmalē, 13. jūnijā aizvadīts pirmais Drosmes Skrējiena 2026. gada posms – Drosmes Kolizejs Liepāja. Sacensībās piedalījās 64 dalībnieki – 21 sieviete un 43 vīrieši, no kuriem 3 ieradās no Lietuvas. Kopā startēja 7 komandas. Latvijas vējainākajā pilsētā drosminieki pārbaudīja savus spēkus pavisam jaunā formātā.
Drosmes Kolizejs ir dinamisks šķēršļu skrējiena formāts, kas norisinās 400 metru garā ovālā trasē ar 14 mākslīgi veidotiem šķēršļiem – koka barjeru sienām, virvju tīkliem, OCR konstrukcijām un citiem šķēršļiem. Katram dalībniekam bija divi starti ar 6 minūšu laika limitu, un abu skrējienu laiki tika summēti kopvērtējumā. Četri ātrākie dalībnieki iekļuva finālā, kur vienā papildu skrējienā cīnījās par godalgotajām vietām. Apbalvošana notika sieviešu, vīriešu un komandu konkurencē.
Pasākumā valdīja azartiska un enerģijām piepildīta atmosfēra – sportisti ar azartu un neatlaidību pārvarēja šķēršļus, pārbaudīja savus spēkus un baudīja aktīvu dienu kopā ar domubiedriem.
Kolizejs Liepāja iezīmēja vienpadsmitās Drosmes Skrējiena sezonas atklāšanu. 2026. gadā dalībniekus gaida vēl trīs posmi: 18. jūlijā Jēkabpilī, 22. augustā Rīgā un 19. septembrī atkal Liepājā.
Organizatori izsaka lielu pateicību Liepājas valstspilsētas pašvaldībai par atbalstu, lai pasākums veiksmīgi notiktu tieši šajā skaistajā pilsētā. Kā arī visiem draugiem un partneriem, kas rūpējās par dalībnieku pieredzi un balvām: Vytautas ūdens, Alpro proteīna dzērieniem, Gerber, Lyl (Love Your Life), Megango.lv, Lucky Punch, Fristad, PR1ME car rent, JVKpro un citiem.
Šis bija kas pavisam jauns, jāizliekas uz visiem 100, tai pašā laikā jābūt jaudas stratēģijai – sacīja Drosmes Skrējiena organizators Mārtiņš Vēvelis.
Drīzumā Drosmes Skrējiena mājaslapā tiks publicēti fotogrāfijas un video no Liepājas posma. Sāksim gatavoties nākamajam posmam – 18. jūlijā Jēkabpilī!
Liepājas posmā individuālie rezultāti
Sievietes (fināls): 1. vieta Ilona Aigare – 00:03:31
2. vieta Jekaterina Loginova – 00:03:54
3. vieta Aleksandra Baltace – 00:03:57
4. vieta Arina Šeršņova – 00:03:58
Vīrieši (fināls): 1. vieta Sergejs Juhno – 00:02:33
2. vieta Edgars Sprūds – 00:02:41
3. vieta Kārlis Stelps – 00:02:49
4. vieta Kirils Truhins – 00:02:55
Liepājas posmā komandu rezultāti 1. vieta The Fart of Art – 00:24:55
2. vieta "Nav laika rūsēt" – 00:37:41
3. vieta TIG – 00:43:13