Latvijas un vēl deviņu valstu pozīcijas nelokāmas: basketbolā pret agresorvalstīm tās nespēlēs
Latvijas un vēl deviņu valstu basketbola federācijas brīdina Starptautisko Basketbola federāciju (FIBA) par iespējamu atteikšanos spēlēt pret agresorvalstīm 3x3 basketbola U-23 Pasaules kausā, ja tās nonāks līdz šim turnīram.
Lai gan vēl nav pieņemts lēmums par Krievijas un Baltkrievijas izlašu oficiālu atgriešanos turnīros zem sava karoga, desmit valstu basketbola federācijas jau priekšlaikus brīdina FIBA, ka var atteikties spēlēt pret abu agresorvalstu izlasēm. Desmit valstu basketbola federāciju publiskā vēstulē uzsvērts, ka šāda pozīcija attiecas arī uz citiem turnīriem ar agresorvalstu izlašu dalību.
Vēstuli parakstījis Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidents Raimonds Vējonis ar kolēģiem no Dānijas, Igaunijas, Islandes, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Ukrainas un Zviedrijas basketbola federācijām.
U-23 Pasaules kausa finālturnīrs notiks septembrī, kvalifikācijas spēlēm norisinoties šajā vasarā. Kā ziņots, Latvijas 3x3 basketbola vīriešu izlase šomēnes uzvarēja Pasaules kausa izcīņā.
Spēcīgāki un vienotāki nekā jebkad agrāk.— Kaspars Cipruss (@KCipruss) June 18, 2026
Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Polijas basketbola federācijas atkārtoti apliecina savu kopīgo un nelokāmo nostāju: agresorvalstu nacionālo izlašu dalība starptautiskajās basketbola sacensībās zem to valstu karogiem, ar himnām un citiem… https://t.co/2a7EyUPZSx