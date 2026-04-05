Vai Baltijas jūrā aizturētais sankcijām pakļautais tankkuģis izraisīja naftas noplūdi? Zviedrija pieņēmusi lēmumu
Zviedrija ir atbrīvojusi Eiropas Savienības (ES) sankcijām pakļauto tankkuģi, kas, pēc visa spriežot, pieder Krievijas "ēnu flotei" un šonedēļ tika aizturēts aizdomās par naftas noplūdes izraisīšanu Baltijas jūrā.
Zviedrijas krasta apsardze paziņoja, ka tā nav atradusi pietiekamus pierādījumus tam, ka tankkuģis "Flora 1" būtu saistīts ar ceturtdien atklāto 12 kilometrus garo naftas plankumu.
Izmeklētāji arī norādīja, ka Kamerūna ir apstiprinājusi, ka kuģim ir šīs valsts karogs, kas nebija skaidrs, kad kuģis un tā 24 cilvēku apkalpe piektdien tika aizturēti.
Noplūde tika konstatēta ceturtdienas rītā uz austrumiem no Gotlandes salas, un izmeklētāji kā iespējamo avotu identificēja kuģi "Flora 1". Piektdienas rītā krasta apsardze uzkāpa uz kuģa un nogādāja to kopā ar 24 apkalpes locekļiem uz enkurvietu netālu no Istadas Zviedrijas dienvidos.
Pēc kuģu izsekošanas vietnes "Marine Traffic" datiem, "Flora 1" 31. martā atstāja Krievijas ostu Primorsku, kur ir liels naftas eksporta terminālis, un tā galamērķis ir Brazīlijas osta Santusa.
Saskaņā ar Ukrainas valdības sniegto informāciju 2025. gada beigās "Flora 1" piederēja Honkongas uzņēmumam, un tam sankcijas noteikušas arī Austrālija, Jaunzēlande, Kanāda, Lielbritānija un Šveice. Kuģim sešas reizes mainīts nosaukums un deviņas reizes - karoga valsts. Ir novērots, ka tas ir izslēdzis savu automātisko izsekošanas sistēmu, kas ir pasākums, lai slēptu kuģa atrašanās vietu, un iesaistījies pārkraušanā no kuģa uz kuģi, kas var būt veids, kā slēpt naftas kravas izcelsmi.
ES ir noteikusi sankcijas kuģim, kas nozīmē, ka darījumi ar to ir aizliegti, jo tas pārvadāja Krievijas naftu, "izmantojot nelikumīgas un augsta riska kuģošanas prakses".
"Ēnu floti" Krievija sāka izmantot pēc tam, kad G7 noteica cenas griestus Krievijas naftai, lai ierobežotu ieņēmumus, kas finansē Krievijas iebrukumu Ukrainā. Ierobežojums tika īstenots, aizliedzot apdrošināšanas un kuģniecības uzņēmumiem apkalpot naftas kravas, kuru cena pārsniedz noteikto limitu.
Flote sastāv no novecojušiem tankkuģiem, kuru īpašnieki un apdrošinātāji atrodas valstīs, kas neievēro cenu ierobežojumu. Kuģu vecums un tas, ka tiem nav Rietumu apdrošināšanas, ir radījis bažas par drošību saistībā ar naftas noplūdēm un to, kam būs jāsedz tīrīšanas izmaksas.